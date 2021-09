La Nouvelle Éco : "Ayez le réflexe bois !" lance un responsable de la filière en Dordogne

La 3eme édition de la foire du Gabarier est organisée ce samedi 25 septembre à Castelnaud la Chapelle (Dordogne). Au programmes des rencontres départementales consacrées au climat, aux mobilités, à la biodiversité et aux énergies. Une journée conviviale ponctuée d'animations familiales avec démonstrations de matériels, chiens de troupeaux et des débats. Parmi les organismes présentes, Fibois, l'interprofession régionale de la filière bois qui fédère tous les acteurs autour de la foret.

"Un produit environnemental exceptionnel"

"C'est important quand on est particulier ou une collectivité d'oser le bois, un produit au bilan environnemental exceptionnel quand il est issu de nos forêts" explique Christophe Prince "Il a un bilan carbone plus intéressant que les autres matériaux". Il poursuit : "Lors des foires, on montre ce qu'est la filière bois en Dordogne et on expose des produits qui sont transformés sur le territoire : ruches, composteurs etc... "

Christophe Prince, animateur de l'antenne de Périgueux de Fibois Copier

"La Dordogne comme la Nouvelle-Aquitaine a un tissu important d'entreprises de transformation. C'est le second secteur économique dans notre département : c'est 4000 emplois. C'est 950 millions de chiffre d'affaire annuel" explique Christophe Prince.