La nouvelle eco : B-outdoors.com regroupe 4 boutiques paloises

The North Face, Timberland, Picture et Element sont réunis sur le même site internet

Depuis quatre ans, les frères Berger animent la rue des Cordeliers à Pau avec leurs boutiques Picture, The North Face, Timberland et Element. Des marques loin d'avoir été choisies au hasard tant les deux frères sont des passionnées de sensation fortes. Touchés par la fermeture de leurs commerces durant le confinement, ils ont décidé de regrouper leurs boutiques sur un site marchand.

Un plus qui ne remplacera jamais le contact clientèle

B-outdoors.com est alors né afin de continuer à proposer leurs produits aux clients bloqués chez eux. Le but est d'attirer les clients déjà habitués du commerce en ligne, mais le retour des clients en magasin est ce qui compte le plus pour Nathan Berger. "Notre métier c'est d'avoir du conseil en direct avec des gens. On voit que les gens reviennent en centre ville, et ça nous fait très plaisir".

Écoutez La Nouvelle Eco avec Nathan Berger de B-outdoors.com