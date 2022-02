La nouvelle éco - B4Road, la plateforme dijonnaise qui va devenir indispensable au monde du spectacle

Le monde du spectacle, Aurélien Chevalier le connait parfaitement car il est régisseur de métier. C'est donc par sa propre expérience qu'il a imaginé un outil qui risque de devenir indispensable à la fois aux compagnies et aux organisateurs d'événements culturels. B4Road est une plateforme qui centralise toutes les infos utiles et qui remplace les multiples e-mails, cloud et autres supports où sont elles sont éparpillées. B4Road permet aussi de sélectionner qui a accès à ces informations. Entretien avec son créateur, Aurélien Chevalier.

Aurélien Chevalier, fondateur de la plateforme B4Road © Radio France - Christophe Tourné

Le spectacle vivant, c'est un secteur que vous connaissez bien?

Absolument, cela fait plus de 18 ans maintenant que je travaille dans le spectacle vivant en tant que régisseur. Je travaille avec la salle "la Vapeur" à Dijon, par exemple, et je fais soit le son de la façade, soit l'accueil des compagnies et des groupes de musique en tournée. Je tourne aussi avec des compagnies de théâtre et je fais tout ce qui est "lumière", et ça, au niveau national. C'est parti, le matin, on arrive dans une nouvelle salle, on monte le spectacle et le soir, on part.

B4Road, c'est une plateforme de collaboration. Quel en est le principe?

En fait, la problématique que j'avais trouvé en tant que régisseur, c'était la transmission de l'information entre la compagnie, entre le groupe de musique, le côté "artistique" et l'organisateur, de la petite association culturelle jusqu'à une salle de spectacle grand format. Les informations concernent les contrats de travail, les contrats d'achat du spectacle, les horaires et des informations pratiques comme l'heure d'arrivée, les repas, l'hébergement, toutes les problématiques autour de l'organisation. B4Road, c'est un espace de travail pour échanger toutes ces informations. C'est un super Google Agenda ou un super Google Drive, toutes les infos sont centralisées au même endroit.

Le logo de B4Road - B4Road

Qu'est ce qui vous a donné l'idée de créer cette plateforme?

Jusqu'à présent, ça n'existait pas, et on s'est demandé comment résoudre ce manque. Donc, j'ai fait, un peu comme tout le monde. Au début, j'ai réalisé des super tableaux Excel et super Google Drive. Mais ça matchait pas, et avec une super connaissance qui est devenue un ami, on a décidé de se lancer et de développer ce nouvel outil.

Ça concerne tout style de spectacle où vous êtes spécialisés dans les concerts ou dans le théâtre?

On est pour tous les spectacles, pour toutes les tailles de salles et tous les styles, du cirque, de la danse, du théâtre amateur, de l'improvisation, des concerts. Autant des concerts de blues, de jazz, de chorales, etc. Tous ces styles de musique et ces styles de spectacles ont la même problématique et un petit spectacle va avoir le même problème qu'un gros spectacle. J'ai aussi réalisé une grosse étude de marché auprès de nombreux régisseurs. Comment tu travailles? De quoi as tu besoin? Etc... Du coup, on a sorti B4Road en janvier 2020. On est sorti en ligne avec une première version bêta. Là, on est passé au payant depuis janvier 2021 et on appelle ça une "bêta 2" parce qu'on a plein de choses encore à travailler et on fait évoluer la plateforme tous les jours.

La plateforme B4Road concerne tous les types de spectacles et toutes les salles quelque soit leur taille - B4Road

Aujourd'hui, vous comptez combien d'utilisateurs de cette plateforme?

Là, on en est à 1.130 utilisateurs qui testent, qui nous font des retours tous les jours et ça correspond à nos attentes et à nos objectifs. On est en pleine croissance. En même temps, on ne parle pas vraiment de chiffre d'affaires, on parle plutôt d'utilisateurs et d'activités sur la plateforme.

Et vous êtes combien de salariés?

On a trois personnes et là, on est en train de chercher justement des développeurs pour essayer de monter à cinq, six personnes dans les années qui arrivent. Notre idéal serait d'arriver à une dizaine de personnes sur les trois prochaines années. On espère aussi atteindre d'ici les trois prochaines années, 10.000 utilisateurs. Les courbes sont dans ce sens là.

L'impact de la crise sanitaire sur le monde du spectacle et sur B4Road

Ironie du sort, B4road a été lancé en janvier 2020, juste avant la première grande crise sanitaire qui a paralysé le monde du spectacle pendant de longs mois. Mais finalement, les confinements ont profité à B4Road pour se faire connaître. "C'est vrai, on a fait coucou, "on est là" et "coucou, on ferme" ironise Aurélien Chevalier, mais le créateur de la plateforme explique aussi que "les gens avaient le temps de regarder et on a fait pas mal de démonstrations. On a discuté avec pas mal de gens pendant le confinement, merci la visio ! Et aujourd'hui, B4Road est aussi malheureusement un superbe outil pour reporter une date, par exemple parce qu'on ne peut pas jouer debout. En un clic, tout le monde est au courant, alors que décidé un report de date avec des mails, avec des sessions de mails, etc. c'est une vraie galère."