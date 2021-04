La nouvelle éco : Babychou Services, agence de baby-sitting et de garde d'enfants à Nîmes

Les vacances s'achèvent. A partir de ce lundi, il faudra à nouveau penser à amener vos enfants à l'école. Si votre emploi du temps ne vous le permet pas toujours, il existe une solution : Babychou Services. La société, installée à Nîmes depuis janvier 2019, propose des services de garde d'enfants à domicile comme l'explique son gérant Jean-Marie Tillé : "Pour les parents qui n'ont pas la possibilité d'accompagner les enfants très tôt à l'école, nous intervenons à domicile. Nous faisons le lever, le petit déjeuner, nous les préparons et nous les amenons à l'école. Pareil pour le soir, nous allons chercher les enfants à la sortie de l'école, nous les faisons goûter et nous les aidons à faire leurs devoirs. Nous pouvons même aller jusqu'à préparer leur bain, les faire dîner et lorsque les parents rentrent, les enfants sont prêts pour le câlin".

Le secteur est en pleine croissance poursuit Jean-Marie Tillé : " De plus en plus souvent, les deux parents sont actifs et aujourd'hui la France est le premier pays européen en termes de taux de natalité. Du coup, il y a une carence dans le domaine des crèches et des assistantes maternelles et nous intervenons en complément de ces deux modes de garde".

Une seconde agence en vue

Du coup, Jean-Marie Tillé envisage de se développer : "Lorsque j'ai démarré, j'étais tout seul et aujourd'hui j'ai 45 collaborateurs. Nous sommes en train de réfléchir à ouvrir une seconde agence soit dans le Gard, soit dans un département limitrophe". Et ce même si la crise sanitaire a changé les habitudes : "Les gens sont un peu plus prudents, ils réfléchissent beaucoup à leur système de garde. Mais, d'un autre côté, on a beaucoup de personnels, comme les hospitaliers, qui sont très pris y compris les weekends et lorsque les crèches et les assistantes maternelles ne peuvent pas répondre nous sommes présents. A l'inverse, d'autres salariés, qui sont passés en télétravail, ont réduit leur mode de garde. Du coup nous affichons une baisse d'activité de -20% par rapport à 2020. Mais nous espérons rebondir très vite lorsque la situation reviendra à la normale. En tout cas, nous sommes prêts".

Babychou Services : 89 Rue de la République, 30900 Nîmes. Téléphone 04 66 84 91 04