La nouvelle éco : Bahier investit pour réduire sa consommation d'énergie, avec l'aide du plan de relance

Ce sera un "frigo" impressionnant : 350 mètres carrés pour refroidir tous les ateliers de l'usine Bahier de Sceaux-sur-Huisne. Les travaux de l'unité de refroidissement ont commencé, avec le soutien du plan de relance. "Cela nous permet de voir plus grand" salue Julie Gallego, chargée de communication.

La modernisation du refroidissement en place était nécessaire "face aux étés de plus en plus chauds" et au développement du site.

Efficacité et récupération

Le nouveau système récupérera la chaleur des circuits de refroidissement pour chauffer l'eau chaude sanitaire. Au total, Bahier vise une réduction de 13% de sa consommation de gaz, 6% de celle d'electricité, et 11% de ses rejets de gaz à effet de serre.