La nouvelle éco : Bandit Manchot, le cuir recyclé par les "piqueuses" de Graulhet

Bandit Manchot a été imaginé par deux stylistes parisiennes et leur copine maroquinière à Graulhet (Tarn) qui ont l'idée de recycler les plus beaux cuirs. Leurs trousses, sacs et chaussons se vendent notamment au musée Toulouse-Lautrec d'Albi et à l'abbaye de Sorèze.