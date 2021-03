La Nouvelle Eco : Baptiste Denieul, chef étoilé à Guer, Morbihan, garde espoir dans l'après COVID

Comme tous ses collègues du secteur de la restauration, Baptiste Denieul a vécu depuis 1 an, les confinements, le couvre feu et la fermeture de son établissement. Il s'imagine maintenant dans "le monde d'après" avec ses nouvelles règles d'accueil de la clientèle et de nouvelles méthodes de travail.

Nous avons pu joindre Baptiste Denieul alors qu'il arpentait les vignobles du bordelais, à la rencontre des producteurs dont les bouteilles, espère t-il, seront dans un temps pas si lointain sur les tables de son restaurant, "La Maison Tiegezh", à Guer, dans le Morbihan, à mi chemin entre Vannes et Rennes. Ce petit voyage, plus au sud, à plus de 400 kilomètres, "c'est un peu imaginer le monde d'après", dit Baptiste Denieul. "La tête baissée on ne prend pas assez de temps à aller à la rencontre de nos différents producteurs. Cette crise sert au moins à ça. On a plus de temps. On est allé chez notre fournisseur d'agneau ou chez les maraîchers qui nous fournissent en légumes. Tout ceci a changé notre monde et nos attentes et c'est pour cela que nous allons à la rencontre de nos producteurs".

J'ai toujours envie d'entreprendre

"On est passionné parce qu'on fait. On pense à notre métier et on a hâte de retrouver nos fourneaux et nos clients. Bien sûr on peut être inquiet et on peut se sentir en danger. On a des crédits. Mais on a pas la peur de l'échec. Je suis jeune, j'ai toujours l'envie d'entreprendre".

Baptiste Denieul et Marion, sa compagne ont lancé leur entreprise en 2013 - Maison Tiegezh

"Moi j'espère un monde plus solidaire pour demain. J'espère que les gens se sont dits que c'est vital d'aller au restaurant. C'est un moment pour se retrouver autour d'une table. Des moments d'échange et de partage. Et puis, 2 ème chose, nous avons un rôle à jouer dans l'économie locale. Aller au restaurant c'est un engagement et j'espère que nous allons retrouver ça le plus vite possible".

Procurer du plaisir à ceux qui poussent la porte du restaurant

Quand aux règles nouvelles en ce qui concerne l'hygiène Baptiste Denieul n'est pas inquiet. "Porter un masque ou des gants en cuisine, on s'y fera. On perdra simplement une partie de nous même avec une perte relative de l'odorat et on ne pourra plus goûter les plats comme on le faisait avant. En salle, c'est plus compliqué. On a envie de voir de nouveau notre clientèle mais on ne connait pas encore les règles. Nous ne savons pas combien de personnes seront autorisées en salle, serveurs, sommelier, clients. Ecarter les tables ce sera toujours possible. J'espère que nous pourrons ouvrir normalement comme nous avons fait, avec quelques restrictions, au printemps et à l'été dernier. Le but reste le même : procurer du plaisir à ceux qui poussent la porte du restaurant et qui veulent passer le meilleur moment".