La nouvelle éco : le beau succès de l'auberge-charcutière de Mailly-la-ville

Malgré la crise du Covid 19, certains commerces de l'Yonne n'ont pas perdu de clientèle. C'est le cas de l'auberge charcutière des coutâts à Mailly-la-ville, le long du canal du Nivernais. Tout l'été, touristes et locaux ont été nombreux selon Adeline Courtois gérante avec son compagnon de cette auberge-charcutière

- Expliquez nous ce que vous avez mis en place ?

A la réouverture en mai, nous avons décidé de proposer de la vente à emporter en plus de la charcuterie pour compenser les places de restaurant que nous ne pouvions plus remplir. Nous avons donc proposer notre charcuterie maison mais aussi plein d'autres produits locaux pour diversifier l'offre et faire venir davantage de personnes chez nous et cela a bien fonctionné. Ensuite, pour passer la saison estivale, on a décidé de maintenir cette vente à emporter en rajoutant la possibilité de manger sur place grâce à des tables de pique-niques que nous avions installée. Et cela a très bien marché tout l'été. Idem pour les grillades et barbecue. Nous avons eu beaucoup de touristes, de bateaux cyclistes et même de gens du coin.

-Est-ce que cela vous a permis de maintenir votre chiffre d' affaires ?

Contre toute attente oui : l'an dernier nous faisions 90 couverts par jour. Cette année impossible mais grâce à cette nouvelle formule nous avons réussi à compenser le manque de couverts. C’était inespéré.

- Une formule qui va devenir pérenne

Depuis septembre, nous avons repris la formule avec menu mais nous avons réduit nos horaires d'ouverture, toujours dans l’idée de compenser la baisse de couverts par la vente à emporter. Et puis on s'est aperçu que le service non-stop, la vente à emporter correspondaient aux attentes des touristes. et comme aujourd’hui nous avons aussi une clientèle locale pour la vente à emporter on sait que, quoi qu'il arrive comme un nouveau durcissement des règles sanitaires, nous arriverons à maintenir la boutique ouverte et ça c'est plutôt rassurant.