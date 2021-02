La nouvelle éco : Beauvais annule tous ses événements jusqu'en juin 2021

La commune de Beauvais dans l'Oise et son agglomération sont parmi les premières à décider d'annuler tous leurs événements sur la voie publique et dans leurs bâtiments jusqu'au 31 mai 2021 inclus. Elles ne veulent pas faire courir de risque au public et ne veulent pas engager de frais inutiles.

Comme elle l'avait fait pour son banquet des seniors, la ville de Beauvais anticipe l’interdiction de se réunir et le risque d'annulation de ses événements à venir pour éviter la propagation du coronavirus. Ainsi, la commune et l'agglomération du Beauvaisis ont décidé de supprimer toutes les manifestations sur la voie publique et dans leurs bâtiments jusqu'au 31 mai 2021 au minimum. A cela deux raisons qu'Antoine Salitot, conseiller municipal délégué en charge de l'Elispace et de la politique événementielle et vice-président de l'agglomération en charge des équipements culturels détaille à France Bleu Picardie.

Réécoutez la nouvelle éco : Beauvais annule tous ses événements. Interview d'Antoine Salitot. Copier

"La première raison c'est que nous ne voulions pas exposer les Beauvaisiens et plus largement le public en terme de risques sanitaires", confie l'élu. La deuxième raison est d'annuler les événements pour avoir de la "visibilité" et éviter un gâchis financier. "Cela nous permet de ne pas impliquer les services et les partenaires dans la préparation d'événements que nous aurions de toute manière dû annuler dans un délai beaucoup plus court", poursuit Antoine Salitot. La ville et l'agglo préfèrent donc ne pas passer de marchés publics pour ces manifestations.

Eviter de prendre des risques

Plusieurs événements sont donc annulés comme la Saint Valentin, le Village pour Elles qui devait s'installer au mois de mars, la course de voitures à pédales... ainsi que toutes les opérations prévues par exemple dans les médiathèques. Néanmoins, Beauvais ne restera pas sans rien faire, la commune va décliner ces manifestations en version numérique ou par affichage, comme elle l'avait fait pendant la période de Noël. Ne pouvant tenir un marché de Noël, la ville avait créé un village à admirer place Jeanne Hachette et elle avait créé un calendrier de l'Avent sur Facebook.

Ne pas faire travailler les services administratifs pour rien

Mais alors tous ces événement annulés vont-ils faire économiser de l'argent à Beauvais? "Certaines dépenses ne vont pas être engagées, reconnaît Antoine Salitot, mais d'autres vont être faites pour combler l'absence de manifestations comme ce fut le cas avec la création du calendrier de l'avent numérique. Et puis les collectivités locales sont dans un contexte où elles ont un budget contraint. La crise du Covid ne génère pas d'économies, au contraire, elle génère plutôt des dépenses!"