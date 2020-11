La nouvelle éco : Beely, la start-up qui mise sur les pots de miel personnalisables

Johanna et Carole, les deux fondatrices de Beely

Beely existe depuis deux ans. C'est d'abord l'histoire d'amour entre Carole et Johanna, toutes deux Lauragaises, l'une a grandi à Auzielle, l'autre à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille. Deux toulousaines issues du monde de l'immobilier et de la photo, elles ont décidé de monter Beely pour mettre en valeur le miel produit par les parents de Johanna au Carla-Bayle en Ariège. Et voilà ces petits pots personnalisables vendus en e-commerce qui rendent soudainement les dragées ringardes.

Beely propose aux particuliers et aux entreprises des petits pots de miel personnalisables. - Beely

Plutôt qu'une carte, un pot de miel "coucou Mamie"

Au départ, Beely s'adressait surtout à l’événementiel : des mariages, des anniversaires, des baptêmes, des baby-showers où les clients offraient ces petits mots avec un mot personnalisé. Avec la crise du Covid, la start-up a changé de fusil d'épaule, elle vise les particuliers qui ont simplement envie de faire plaisir à leurs proches, et aux entreprises pour les cadeaux à leurs collaborateurs ou à leurs clients.

Les gens ont envoyé des petits pots à l'unité à leurs proches pendant le confinement, un peu d'amour dans du miel. Pareil pour les entreprises qui nous ont sollicité pour montrer à leurs clients ou leurs salariés qu'elles ne les oubliaient pas. C'était une belle surprise.— Carole Delample, co-fondatrice de Beely

Beely lance par ailleurs une opération spéciale baptisée "Bee-live". A chaque achat d'un coffret-cadeau spécialement pour les entreprises, Beely s'engage à reverser 5 euros par coffret pour financer 500 nouvelles abeilles, une ruche équivalent à 35 coffrets, ruches qui seront implantées en Ariège au printemps prochain.