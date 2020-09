La nouvelle éco : Belfort, première foire aux vins de France en plein Covid-19

La foire aux vins de Belfort, qui se tient depuis mercredi à l'Atraxion d'Andelnans, et se termine ce dimanche, est la première foire organisée en France depuis le déconfinement. Une 41ème édition avec une centaine d'exposants dans un cadre sanitaire très strict : port du masque obligatoire, respect d'un mètre de distance entre chaque visiteur, chapiteau festif avec bar à cocktail et espace de danse supprimé...

Chacun son verre pour les dégustations

Les visiteurs baissent juste leur masque pour les dégustations. Chacun a son verre personnel (offert à chaque invitation), il est ensuite payant (2 euros) pour les autres. Les habitués sont toujours là, même masqués. Cette foire aux vins de Belfort, première à rouvrir en France, sert de test pour les autres salons à venir.

"On a fait l'objet de plein d'appels d'organisateurs d'autres salons des vins ailleurs en France, du Sud, de l'Ouest... ils voulaient savoir quels étaient justement les dispositifs qu'on avait mis en place", détaille Jérôme Lamotte, l'organisateur de l'événement.

Il faut que ce soit parfait parce qu'on a été bloqués pendant six mois, on ne demande qu'une chose, c'est de redémarrer notre activité (l'organisateur)

"On est très heureux de pouvoir enfin travailler, mais c'est une reprise en demi-teinte car les mesures sont draconiennes, on a une énorme pression... " insiste Thomas Mouhat, directeur de TNT Events. "Et puis il faut être réaliste : sur les 8 événements prévus en septembre au parc des expositions de Belfort, il y en aura malheureusement que trois qui auront lieu, économiquement c'est de plus en plus pesant et compliqué".

PRATIQUE : La foire aux vins de Belfort, c'est de 15h à minuit ce samedi, et de 11h à 19h ce dimanche pour le dernier jour. Les organisateurs espèrent atteindre les 10.000 à 11.000 visiteurs des précédentes éditions. Prochain événement organisé à l'Atraxion d'Andelnans : du 23 au 26 octobre avec le salon de l'habitat et de la décoration.

