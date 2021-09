La Nouvelle éco : Bersac-sur-Rivalier en Haute-Vienne récolte 141.500 euros d'une coupe de bois

Le marché du bois représente environ 500 millions d'euros par an en France. Sa vente issu de forêts communales ou domaniales a flambé de plus de 35% depuis l'an dernier.

Une augmentation qui profite à certaines communes comme Bersac-sur-Rivalier, au nord-est de Limoges. Sa forêt représente 160 hectares composés à majorité de pin du Douglas, un bois adapté au climat local, très demandé en France et par les Américains depuis les importants incendies dans le pays.

Nous avons des gros Douglas qui ne se seraient pas vendus il y a trois ans et qui aujourd'hui se vendent entre deux et trois fois leur prix

La vente du pin de Douglas représente plus de la moitié des impôts fonciers de la commune soit 141.500 euros : "une exception" selon le maire de la commune, Jean-Michel Bertrand : "C'est une exception car nous avons des gros Douglas qui ne se seraient pas vendus il y a trois ans et qui aujourd'hui se vendent entre deux et trois fois leur prix par rapport au manque de bois globalement sur la France".

Des coupes prévues jusqu'en 2034

La commune est soumise à un programme de gestion du bois qu'elle établit avec l'Office National des Forêts. Des coupes sont prévues jusqu'en 2034. La commune revend son bois à une entreprise française située à cinq kilomètres de la frontière creusoise, dans le Puy-de-Dôme.

La coupe a déjà été replantée car la commune fait de la régénération naturelle : "C'est un travail très précis d'abattage pour abîmer le moins de plants qui ont repris naturellement", précise le maire. Un effet d'aubaine pour la commune mais selon Jean-Michel Bertrand, cette flambée du prix du bois pourrait déstructurer la filière bois.