La nouvelle éco : Beta Bloc à Pau attend impatiemment de pouvoir réouvrir

Salle d'escalade et Restaurant, Beta Bloc se retrouve doublement fermé à cause des mesures sanitaires

D'ordinaire, la magnésie, les bruits des pratiquants, et l'odeur des cuisines se mêlent chez Beta Bloc. Mais depuis quelques mois, les activités de salle d'escalade et de restauration se retrouvent à l'arrêt. Ajoutez à ça les séminaires qui ne peuvent plus être organisés au sein de la structure, et il est facile de comprendre le désarroi de Frederique Garcia, Romain Dhouailly et Romain Vincent.

Des cartes cadeaux, du textile et du matériel d'escalade en vente

Pourtant, c'est avec optimisme et détermination que l'équipe de Beta Bloc envisage le futur. Textiles floqués aux couleurs de la salle, articles d'escalades ou cartes cadeaux valables pour un repas ou une session d'escalade, ils préparent déjà la réouverture et se tiennent prêt à accueillir de nouveau les passionnées de tout âges.

