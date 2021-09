La nouvelle éco : Beyond Aerospace veut lancer un avion d'affaires à hydrogène

Sur le site de Francazal au sud-ouest de Toulouse, la petite start-up Beyond Aerospace lancée par trois jeunes entrepreneurs espère mettre en service un petit avion d'affaires à propulsion hydrogène, donc électrique, d'ici les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Beyond Aerospace se place sur le marché du Pilatus PC12, petit avion d'affaires.

Ils font partie des projets phares présentés par la Région Occitanie et Aerospace Valley ce 13 septembre lors de la Semaine de la Mobilité Aérienne Légère, Verte et Durable à Toulouse. Beyond Aerospace est une des start-ups toulousaines qui va faire parler d'elle, avec son projet d'avion d'affaires à propulsion hydrogène.

Fondée par deux anciens de l'ISAE-Supaero à Toulouse qui ont rencontré le troisième larron à l'école Polytechnique, la jeune pousse est entre les mains de trois dirigeants de 25 ans. Entretien avec la seule femme du trio, Eloa Guillotin.

Aucun avion ne vole encore à l'hydrogène, pourquoi ?

D'abord pour des raisons de sécurité et de certification. En plus, la technologie actuelle fonctionne aussi très bien. Une rupture technologique prend du temps. L'hydrogène a deux principaux avantages : le fait qu'il ne produise pas d'émission directe pour l'aviation, il est propre. Ensuite on parle bien d'avion électrique donc beaucoup moins de bruit pour l'utilisateur, un meilleur confort. Les arguments des détracteurs avancent que l'hydrogène n'est pas produit de manière écologique, c'est vrai. C'est pourquoi la filière travaille justement pour un hydrogène vert.

Sur quel marché vous positionnez-vous ?

Celui des avions d'affaires, des avions légers de moins de neuf places. On va cibler les cinq-sept places, les Pilatus PC12. L'aviation de loisirs est un marché plus petit, avec des avions de deux places, où les clients n'ont pas les mêmes besoins. Ils recherchent la performance, or les avions à hydrogène seront moins performants que les avions à kérosène.

Rien à voir avec les taxis volants ?

Non, les taxis volants sont associés au décollage vertical, nous sommes sur un décollage standard. Et puis il y a une notion de services dans le terme "taxis volants" dans lequel on ne s'inscrit pas.

Qu'est-ce qui vous différencie de l'approche d'Airbus par exemple qui travaille aussi sur l'hydrogène avec des tests prévus sur des A380 en 2025 ?

On n'utilise pas la même technologie qu'Airbus. Pour résumer, il y a comme nous l'hydrogène stocké dans des réservoirs qui alimentera une pile à combustible, alors qu'Airbus choisit la combustion, de brûler l'hydrogène. c'est la raison pour laquelle notre calendrier est plus réduit. Les piles à combustible existent déjà, nous avons déjà un prototype qui fonctionne donc on espère lancer notre avion pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

L'hydrogène est devenu en Occitanie un enjeu stratégique très fort...

Oui clairement, il y a beaucoup de stimulations dans l'éco-système à Toulouse. La région nous a aidés. La base de Francazal en est l'illustration, la "cour de récréation des start-ups de la mobilité" comme ils disent, avec l'idée de construire un pôle de compétitivité. On va d'ailleurs y dévoiler notre premier démonstrateur qui va voler fin 2022.