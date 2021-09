Une jeune entreprise dijonnaise a imaginé des baskets 100% recyclables et fabriquées complètement en France. Une démarche qui visent à séduire un public jeune et sensible à la défense de l'environnement. L'objectif, c'est de les lancer sur le marché au printemps 2022.

La nouvelle éco : Bientôt des baskets 100% recyclables, 100% made in France et dijonnaises !

La basket "seconde chance" 100% recyclable et 100% made in France sera lancée au printemps 2022

Le Dijonnais, Maxence Colin, co-fondateur de la toute jeune entreprise "2nde Chance" a beau s'intéresser au futur de nos pieds, il n'en a pas moins la tête bien ancrée sur les épaules. Avec sa compagne, Manon Poirot, il s'est lancé dans le projet ambitieux de créer des baskets 100% made in France sur un marché pourtant trusté par de grandes marques internationales. Le créneau de "2nde Chance" et ce qui la différencie avec les géants des chaussures de sports, c'est la démarche "écoresponsable". Le but est de réduire au maximum l'emprunte carbone pour fabriquer ces baskets aux allures sportives mais destinées plutôt à nous chausser au quotidien. Entretien

Des baskets écoresponsables, ca veut dire quoi ?

Ce sont des baskets qui s'engagent dans une meilleure démarche que ce soit social, environnemental que ce soit par le process de fabrication ou encore par l'utilisation de matériaux plus responsables.

Vous partez pourtant sur du plastique ou du PVC, c'est écoresponsable ?

Si on est parti sur du PVC c'est pour ses capacités de recyclabilité. Il peut être recyclé jusqu'à 7 ou 8 fois, sans ajout de matière première. Et nous avons décidé justement d'en rajouter pour allonger la durée de vie de ces baskets. L'autre particularité, c'est que nous avons réussi à travailler avec nos partenaires pour qu'une partie de ce PVC soit bio sourcée ou agro sourcée, ce qui permet de réduire la partie pétrochimique.

Ce sont des chaussures vraiment fabriquées 100% en France ?

Oui. Assemblées en France et avec des matériaux français. C'est notre plus grande fierté, c'est aussi un véritable défi et je pense, on peut le dire, qu'on sera la première basket qui travaille avec des partenaires et des matériaux français.

100% made in France, ça veut dire aussi plus cher que la concurrence mondiale ? Vous prévoyez tout de même une marge sur ces chaussures?

Oui, on a une marge. En Asie, les marges vont de 6 à parfois 14%, au Portugal, elles tournent autour de 3 / 3.5%, nous on est réduit entre 2 et 2.5%. Donc on aura un prix assez élevé, mais on va apporter une vraie création de valeurs à nos futurs clients. L'objectif, c'est de vraiment renouer le contact avec eux, car on considère que le lien entre les clients et les marques est souvent perdu. La création de valeur, c'est qu'on veut que nos baskets soient des pièces centrales dans leurs armoires. On ne sera pas là que pour vendre des baskets, mais aussi pour les conseiller, les sensibiliser, comme je l'ai moi même été par le passé pour défendre aujourd'hui ces valeurs.

Quel public visez-vous ?

Notre mission, c'est de sensibiliser les générations des 18/35 ans. Les jeunes, pour nous, c'est l'avenir. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui sensibiliser à l'environnement. Il y en a d'autres qui s'intéressent à cette démarche, mais qui ont besoin de données, de conseils pour pouvoir faire de meilleurs choix.

Quelles sont vos ambitions ?

On est assez ambitieux car nous voulons mettre une stratégie autour de deux branches : les "sneakers addict" et les personnes "green". Notre objectif, c'est de réaliser un chiffre d'affaire de 300 000 euros et de doubler chaque année.

Ces baskets, on pourra les trouver que sur internet ou elles seront aussi en vente en magasin ?

Ces chaussures, on ne pourra les trouver que sur internet. On a même fait le choix de les proposer uniquement sur notre site. Les statistiques prouvent que le choix numéro 1 dans l'achat d'un produit, ce n'est ni la provenance, ni le prix, ni s'il est éco responsable. La concession sur le prix peut se faire s'il y a le confort et le style. Donc on a vraiment misé sur le style, mais assez sportif. L'objectif, c'est d'avoir une semelle ultra design, et une tige, la partie haute de la chaussure, plutôt minimaliste.

Les premiers prototypes devraient être finalisés début octobre. Les sneakers seront lancés sur le marché via un financement participatif à partir du 18 mars. On pourra les acheter entre 150 et 180 €.