La nouvelle éco : bientôt des chargeurs de téléphone écologiques 100% français, conçus à Rennes

Créée en 2015, à Rennes, la marque Green_e recycle et revend des câbles et autres chargeurs de téléphone portable. L’entreprise projette de fabriquer l'ensemble de ses câbles, en France d'ici la fin de l'année.

C’est à l’occasion de la COP21, il y a six ans, que Guillaume Bensi, fabricant de câbles et de chargeurs de téléphone a le déclic : “ les câbles sont difficilement recyclables et le plus souvent, ils sont incinérés ”, constate-t-il.

Il crée alors Green_e à Rennes, la première marque de câbles éco-conçus. Imaginé avec des matières 100% réutilisables, le câble Green_e peut se recycler à l’infini. Guillaume Bensi veille également à ce que les chargeurs s’adaptent à l’appareil et consomment ainsi le moins d'électricité possible.

Recyclable et recyclé

Pour l’achat d’un câble recyclé Green_e, le client peut, s’il le souhaite, renvoyer son ancien câble défectueux à l’entreprise, en le glissant dans l’emballage et en collant l’étiquette lettre T fournie dans la boîte - elle aussi recyclable. “ Nous travaillons en sous-traitance avec des spécialistes du traitement de déchets informatiques. Recycle, qui broient les câbles pour ensuite les remettre dans l’industrie française”, explique Guillaume Bensi.

En 2021, l’entreprise a d’ailleurs fait recycler près de 25 000 mètres de câbles, soit le double de l’année 2020. Un signe du développement de Green_e.

Prochain défi : la fabrication d'un câble 100% d’origine française

Le fondateur et ses deux salariés travaillent désormais à la conception de nouveaux accessoires, principalement des souris et des claviers d’ordinateur. Le tout entièrement recyclable et réparable.

Mais le plus gros défi de Guillaume Bensi sera de produire des câbles 100% français. En effet, jusqu’à présent, les produits Green_e sont produits en Asie : “ Depuis des années, nous avons cherché à produire en France ou en Europe. Le problème, c’est qu’en Chine, même avec la distance, le câble demeure extrêmement moins cher”, reconnaît le fondateur de la PME.

Pour compenser le transport maritime polluant, l’entreprise achète des arbres pour les planter. Elle a déjà fait pousser plus de 1000 arbres, dans une dizaine de forêts, grâce à EcoTree. Mais Guillaume Bensi espère mettre en vente le premier câble 100% d’origine française, et ce “ avant la fin de l’année ”. En plus d’être fabriqué en France, ce câble sera réparable, ce qui allonge sa durée de vie. Et toujours entièrement recyclable.

Les produits Green_e sont disponibles en France et en Belgique, sur internet mais aussi en grande surface. L'entreprise espère prochainement se développer en Italie, en Espagne et au Portugal.