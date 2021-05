La nouvelle éco : bientôt du jus de pomme d'Alsace à Sarre-Union

L'opération a été baptisée "Jus d'orange du cœur". Le groupe LSDH , auquel appartient la société "Jus de Fruits d'Alsace", installée à Sarre-Union, a reçu le soutien de plusieurs de ses partenaires, comme Tetra Pak et les Transports Bouché, implantés à Phalsbourg.

Une partie de cette livraison va être transférée vers d'autres Banques Alimentaires du Grand Est pour être distribuée aux épiceries sociales et aux associations caritatives qui travaillent avec cette ONG. Ce don du jus d'orange "pèse" 500.000 euros. En janvier, JFA avait déjà offert un million de litres de lait à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin.

Un important lot de jus d'orange offert par LSDH à la Banque Alimentaire © Radio France - Corinne FUGLER

Du jus de pomme d'Alsace pressé à Sarre-Union

JFA, qui produit du jus d'orange en Alsace, envisage aujourd'hui de relancer la production d'un jus plus local, le jus de pomme.

"C'est un peu le projet d'avoir à nouveau un pressoir de pommes à Sarre-Union. La pomme d'Alsace est quand même un excellent produit", précise Emmanuel Vasseneix, le président de JFA et de LSDH. "Un certain nombre de gens nous ont proposé de mettre nos moyens en commun pour redévelopper à la fois de la production de pommes et presser ces pommes. C'est un projet collectif et collaboratif."

La société "Jus de fruits d'Alsace", les anciens "Vergers d'Alsace", fait partie du groupe LSDH depuis 2008.

LSDH a aussi repris en 2012 la célèbre marque alsacienne Cidou, née à Mietesheim, dans le Bas-Rhin. Le site de Mietesheim a fermé en 2009. La marque a rejoint le groupe LSDH après avoir connu plusieurs repreneurs, comme Marie Brizard et Karlsberg. Les jus Cidou sont toujours conditionnés à Sarre-Union.

L'impact mitigé de la crise sanitaire

LSDH a souffert, comme d'autres entreprises agro-alimentaires, de la fermeture des cafés et des restaurants. La vente de boissons au secteur de la restauration, qui représente 30% de l'activité du groupe, a été sérieusement touchée alors que les ventes de lait et de jus de fruits se sont maintenues à un bon niveau dans la grande distribution.

Le groupe, qui emploie 2.000 personnes en tout, dont 300 à Sarre-Union, était à l'origine une laiterie familiale, la Laiterie de Saint-Denis-de L'Hôtel, fait aussi la promotion des bouteilles de lait "C'est qui le patron", une marque équitable qui défend les intérêts des producteurs de lait.

L'opération Jus d'orange du cœur avec la Banque Alimentaire © Radio France - Corinne FUGLER

