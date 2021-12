La Nouvelle éco : bientôt monnaie locale pour faire ses courses dans le Nord-Isère

D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert une monnaie locale ?

Alors une monnaie locale, c'est comme n'importe quelle monnaie : ça sert à échanger des biens, des services entre des personnes. C'est un moyen de créer du lien, de créer de la richesse au travers des échanges.

On peut acheter absolument tout ou seulement certains produits avec cette monnaie ?

Comme son nom l'indique, c'est une monnaie locale donc déjà elle ne circule que sur le territoire où elle a été définie. Pour Le Tissou, c'est le territoire du Nord-Isère. C'est une monnaie locale complémentaire, elle va circuler en plus des euros et elle pourra être utilisée chez les prestataires, les commerçants, les associations, les producteurs qui feront partie du réseau du tissu. Et donc, pour adhérer à ce réseau, ils signent un acte d'engagement et en particulier, ils adhèrent à notre charte de valeurs.

Le Tissou n'en est qu'à ses tout débuts. Vous avez déjà beaucoup de producteurs, de commerçants qui vous ont rejoints ?

Aujourd'hui, on est presque à 50 prestataires dans le réseau : des associations, une salle de sport, une activité de yoga ... On a aussi des restaurateurs, on a des producteurs qui sont répartis vraiment sur tout le territoire du Nord-Isère, la CAPI et puis les quatre communautés de communes qui sont autour.

Si on est intéressé en tant que consommateurs, comment est-ce que cela fonctionne pour utiliser Le Tissou ?

Très concrètement, un utilisateur va arriver avec 50 euros, il va aller dans un bureau de change. Ce bureau de change, ça peut être soit l'association porteuse de la monnaie, soit un des prestataires qui est bureau de change. L'utilisateur va arriver avec ses 50 euros en étant adhérent aussi du réseau du Tissou et il pourra les échanger contre 50 Tissous qu'il pourra dépenser chez ces prestataires.

Finalement, quel est l'intérêt par rapport à une monnaie classique, puisqu'un euro = un Tissou ?

Il y a plusieurs intérêts. Pour Le Tissou en lui-même je le disais, il peut dépenser uniquement sur le territoire donc c'est de l'argent qui ne va pas aller dans les réseaux internationaux, alimenter la finance internationale. Cette monnaie va bien rester sur le territoire. Elle va alimenter de la production, de l'activité économique locale, donc créer de la richesse locale, voire créer de l'emploi local.

Et puis, la loi nous oblige à dépenser les euros qu'on va récupérer en échange des Tissous sur un fonds de garantie. Donc, nous, on mettra ça à la Nef qui est une banque éthique et la Nef, elle, va pouvoir à partir de ce fonds de garantie financer des projets sur le territoire également. Donc, le deuxième intérêt, c'est qu'on va doubler la valeur de l'argent. Il y a une partie qui va circuler sous forme de Tissous et une partie qui va servir pour financer des prêts pour de l'activité sur le territoire.

