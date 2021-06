La nouvelle éco: bientôt un parc d'accrobranche à Péronne

Dans la nouvelle éco ce matin nous prenons la direction de Péronne dans l'est de la Somme où un parc d'aventures dans les arbres, un accrobranche va ouvrir ses portes le 6 juillet au dessus de l'étang du Cam. Il va s'appeler "au fil du cam".

Des parcours dans les arbres jusqu'à 10 mètres de haut. Et des emplois saisonniers à la clé. "Avoir un bafa serait un plus", précise le gérant Grégory Pierrache. "Ce serait pour accueillir les clients et les guider, si vous êtes interssés vous pouvez nous contacter par mail à contact@aufilducam.fr".

Il y aura en tout six parcours dont deux pour les 6-8 ans. Le prix va osciller entre 12 et 18€.