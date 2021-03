La nouvelle éco : bientôt un village d'entreprises près du Meett, le nouveau parc des expos de Toulouse

Un terrain de 25.000 m², juste à côté du Meett et de la future caserne des pompiers. L'investisseur Lazard Group compte démarrer les travaux cette année et accueillir d'ici deux ans des bureaux et des bâtiments mixtes avec de la production ou du stockage industriel, dans l'aéronautique et pourquoi pas le médical ou l'électronique, tout est possible.

Laurent Lombardo, directeur régional de Lazard Group, nous parle de ce village d'entreprises et vante la zone "C'est un endroit facilement accessible en transports en commun, et par la route. c'est aussi un terrain où on peut stationner sans problème, et relativement plate, tout est réuni".

à lire aussi VIDÉOS - Le MEETT de Toulouse ouvre ses portes avec le salon du camping-car

Un besoin de bureaux neufs qui répondent aux normes thermiques

"Toulouse est un très beau marché pour nous, poursuit Laurent Lombardo. Ce sont de beaux volumes". Lazard Group investit également pour de futurs bureaux aux Ramassiers à Blagnac, et près du B612 à Montaudran. Ce qui pourrait surprendre les Toulousains, qui voient aussi encore de nombreux bâtiments abritant des bureaux, abandonnés, l'un des exemples les plus frappants étant les bâtiments en bord de rocade sud aux abords de la route d'Espagne et de Bordelongue.

"Ce genre de bureaux sont obsolètes, ils ne correspondent plus à la réglementation thermique et ne trouvent pas preneurs. Dans l'idéal, il faudrait qu'ils soient rasés mais ça n'est pas toujours aussi simple pour des raisons de propriétaires multiples, de valeur ou de difficultés techniques.", conclut Laurent Lombardo.

Selon une enquête menée par MediaCités en décembre 2017, le nombre de mètres carrés de bureaux inoccupés a plus que doublé dans l’agglomération toulousaine en dix ans.