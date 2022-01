La nouvelle éco : des champignons bientôt produits dans les sous-sols de Péronne

C'est un projet étonnant mené par un attelage pour le moins baroque. L'animateur et collectionneur médiatique Julien Cohen, propriétaire des anciens locaux de la Banque de France à Péronne, dans lesquels il a ouvert sa Maison des brocanteurs, s'est allié avec Benjamin Trojanowski, petit maraîcher de Bussu, commune située à quelques kilomètres. "Cela s'est fait comme ça", s'étonne presque le jeune homme, présenté à l'animateur par Isaac Perez, l'un des adjoints au maire de Péronne. "Je comptais bien produire des champignons, mais d'ici un an ou deux, là, ça va plus vite", souffle le maraîcher, qui semble presque dépassé par les événements. "J'ai suivi une journée de formation, mais je vais en faire une, plus longue, très vite. Tout ça s'apprend."

L'animateur, lui, ne perd pas une seconde, promet déjà une production de 200 kilos de ces "champignons de Péronne" par semaine, à partir d'avril. "Nous sommes en train d'acheter tout le matériel nécessaire", lance le brocanteur aux lunettes bleues, qui a décidé de quitter l'émission "Affaire conclue", sur France 2, dont il est l'une des figures.