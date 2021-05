La nouvelle éco : bientôt une école Microsoft à Lannion

Il y a déjà l'école Microsoft-Simplon à Brest, une autre à Rennes, il y en aura une nouvelle à Lannion, dans les Côtes d'Armor, à la rentrée de septembre 2021. L'enrprise Microsoft et le réseau Simplon ont lancé un programme de formation dans le secteur de l'intelligence artificielle. "Plus de 400 demandeurs d'emploi ont déjà été formés en France par ce biais", explique Chantal Lecointe-Laumond, directrice de Pôle Emploi Lannion. Cette formation est gratuite, et à destination des publics éloignés de l'emploi ou sous-représentés dans le secteur du numérique.

19 mois de formation

Pour postuler, aucun pré-requis de diplôme n'est demandé. "Vous avez une formation intensive de sept mois, puis une période de contrat pro ou en apprentissage en alternance pendant 12 mois. Après cette période de 19 mois, vous avez un titre à finalité professionnelle de développeur en intelligence artificielle, équivalent Bac + 3", poursuit la directrice de Pôle Emploi Lannion.

Alors comment sélectionner les candidats ? Pôle Emploi a déjà reçu une cinquantaine de candidatures pour une vingtaine de places, mais "les personnes intéressées peuvent continuer à se manifester auprès de leur Pôle Emploi ou directement sur le site internet de Pôle Emploi", précise Chantal Lecointe-Laumond. Il faut bien sûr avoir une appétence pour le code et le numérique, et "nous allons proposer aux candidats une MRS, une méthode de recrutement par simulation. Ce sont des exercices très pratiques pour tester les habiletés et voir si ces personnes peuvent être bien à des postes de codeurs développeurs. On va évaluer leur capacité à recueillir, à analyser des données, à créer, à innover", et en fonction des résultats, ils pourront intégrer cette école.

Des opportunités à la sortie

Le plus de cette école, c'est la quasi-certitude de décrocher un emploi à la sortie de cette formation. "Il y a eu un gros travail de fait sur le territoire, explique la directrice de Pôle Emploi. Notamment par la Technopole Anticipa et par la CCI." Les employeurs du territoires ont été sensibilisés "à l'opportunité d'intégrer des codeurs-développeurs au sein de leurs effectifs". Une dizaine d'entreprises du Trégor sont déjà prêtes à recruter les stagiaires de cette formation pour développer cette activité.

Pour ceux que ce projet intéresse, Pôle Emploi organise des "informations collectives" au Pôle Emploi de Lannion entre le 14 et le 18 juin, les tests seront organisés dans la foulée, la semaine suivante.