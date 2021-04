La nouvelle éco : ouverture d'une librairie jeunesse dans le centre-ville de Reims

Une librairie dédiée à la jeunesse ouvre bientôt ses portes entre la place Royale et la place du Forum à Reims. C'est le deuxième établissement de la marque "le Chat de gouttière" après un premier magasin ouvert à Troyes il y a plusieurs années.

Entre les planches et les pots de peinture, le local du Chat de gouttière rue Trudaine à Reims n'est pas tout à fait prêt. Mais dans quelques semaines, Inès Champion ouvrira officiellement une librairie consacrée à la jeunesse.

Déjà propriétaire d'un concept-store du même genre à Troyes, la gérante, d'origine rémoise, avait l'envie d'un retour au pays : "J'y pense depuis plusieurs années, mais ça ne s'était pas fait, confie Inès Champion. Là, j'ai eu l'occasion d'intégrer ce local et je me suis lancée."

11.000 livres dans un local de 170 mètres carrés

Avec 11.000 livres, des articles de papeterie, des vêtements pour enfants, des jeux, des loisirs créatifs... le Chat de gouttière est un magasin entier consacré à la jeunesse. Ce qui n'existait pas à Reims jusqu'à maintenant : "Par rapport à la taille de la ville, il n'y a pas d'offres qui correspond au potentiel. C'est l'une des rares grandes villes de France à ne pas avoir sa librairie spécialisée littérature jeunesse."

Pour Inès Champion, les professionnels n'osent pas se lancer : "Le livre n'est pas rentable et les loyers sont élevés ici, ça peut faire peur pour un libraire. En tout cas, depuis que j'ai eu l'idée, personne ne l'a fait."

Une retour dans les librairies depuis le début de la crise sanitaire

Après le succès de son premier établissement à Troyes, la libraire est convaincue du potentiel du Chat de gouttière rémois : "Tout le monde est très enthousiaste, il y a un bel accueil sur les réseaux sociaux." Et la crise sanitaire n'enlève pas l'engouement : "Il y a eu un élan pour le retour des commerces indépendants et de centre-ville et particulièrement des librairies. Ça nous a profité. J'ai fait une belle année 2020 (à Troyes ndlr.) malgré les semaines de fermeture, malgré le contexte. Cette crise m'a presque permis de monter ce projet parce que ça m'a libéré du temps."

Les librairies sont dorénavant considérées comme "essentielles" par le gouvernement qui maintient leur ouverture dans ce troisième confinement. Pour le Chat de gouttière de Reims, fin des travaux dans quelques semaines, ouverture prévue courant mai 2021.