La nouvelle éco : bientôt une tomme du Morvan

Parce qu'ils souhaitaient avoir un nouveau fromage qui les rassemblent, une douzaine de producteurs de lait du Morvan se sont regroupés autour d'une tomme, où plutôt de trois tommes, des fromages fabriqués à base de lait de vache, de chèvre et de brebis. Pour cela, les éleveurs s'engagent à produire un fromage avec des animaux qui se nourrissent sur le même pâturage, celui du Morvan.

Transformation de tomme de brebis - Coralie Jean-Abauzit

Pour respecter le cahier des charges, les producteurs doivent tous posséder un atelier de transformation sur leur exploitation et pour affiner leurs fromages, ils ont du investir voire construire une cave où l'atmosphère est assez humide.

La transformation de la tomme de brebis - Coralie Jean-Abauzit

Pour la production, tout dépendra des éleveurs. Ceux qui produiront une tomme à base de lait de vache, auront plus de fromage. Mais cela restera une "production confidentielle," ajoute Coralie Jean-Abauzit, chargée de mission au parc régional naturel du Morvan. En majorité, les fromages seront vendus directement à la ferme, mais on pourra aussi en trouver en grande surface et à Dijon.

Une tomme de chèvre - E. Clerc

Un élevage de vaches, chèvres et brebis - Fermes des Vignes

Les premières dégustations des tommes du Morvan sont prévues au mois de juin 2021.

Retrouvez l'interview de Coralie Jean-Abauzit, chargée de mission au parc naturel régional du Morvan ce mercredi 10 mars dans la nouvelle éco à 7 heures 15 sur France Bleu Bourgogne.