La Nouvelle Eco : Bilan de l'été des guides de montagne

France Bleu Isère : Est-ce qu'on peut dire que la saison d'été a été bonne pour les guides ?

Benjamin Ribeyre : Je pense qu'elle a été plutôt bonne. On avait beaucoup d'incertitudes en début de saison face à la pandémie et à toutes les restrictions qu'on pouvait avoir. Mais au final, le public français a été très présent. La météo a pas été avec nous au mois de juillet, mais comme partout en France. Mais au final, il semblerait, alors on n'a pas encore vraiment les résultats de la saison, mais il semblerait qu'elle a été assez bonne pour la majorité des guides.

Quel type de course a été le plus demandé cet été?

Un peu tout type de course, même si, en fait, depuis deux ans, on a retrouvé un public beaucoup plus franco-français et beaucoup plus débutant. Donc, on a des gens qui viennent découvrir la montagne. Des gens qui peut être sur les 15 dernières années passaient plutôt leurs vacances à la mer. Et puis là, on a eu envie de changer, peut-être par peur de la surpopulation du littoral. Et du coup, on fait découvrir notre milieu à un public complètement novice. Une super chose pour les guides et qui nous permet de reprendre contact avec un public beaucoup plus novice et qu'on va pouvoir emmener plus tard sur les courses un peu plus difficiles. Au dessus du refuge des Ecrins, la Roche Faurio. La grande ruine du côté de la grave, un peu tout autour du massif des Écrins. En fait, on a la chance dans chaque vallée d'avoir un peu des courses d'initiation sur lesquelles on peut amener des novices.

Certains ont déjà pris rendez vous pour l'année prochaine, pour l'été prochain ?

Ah oui, carrément. On a des gens qui ont vraiment accroché avec l'activité, qui veulent en voir plus, qui veulent aller voir d'autres parties du Massif, voire d'autres massifs. Un premier 4000 du côté du grand Paradis...

Les refuges, ça n'a pas été un facteur limitant pour l'hiver, non?

En fait, les refuges ont eu en gros, le même protocole que l'année dernière. Donc des réservations obligatoires. L'application des gestes barrières et une jauge limitée. Mais par contre, tous les refuges ont été accessibles... ça devient presque un peu plus confortable : il y a moins de monde dans les refuges.

