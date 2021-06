La nouvelle éco : bilan positif pour les commerçants de Château-Gontier, après la réouverture des magasins

Ça fait trois semaines que les commerces et des terrasses des bars et des restaurants ont rouvert. Quel bilan pour cette reprise d'activité ? À Château-Gontier-sur-Mayenne, les commerçants semblent très satisfaits de leur chiffre d'affaires sur ces trois dernières semaines.

La date était attendue après le 19 mai, ce mercredi 9 juin marque une nouvelle étape du déconfinement : les salles de sport par exemple ou les bowlings vont pouvoir rouvrir. Le 19 mai, ce sont les commerces et les terrasses des bars et des restaurants qui ont rouvert. Trois semaines après la reprise de leur activité, les commerçants de Château-Gontier-sur-Mayenne semblent satisfaits.

Un panier moyen plus élevé

Le bilan de cette reprise économique est très positif pour Christelle Travers, la co-présidente de Castel Shopping, l'association des commerçants de Château-Gontier-sur-Mayenne. "C'est même plus qu'un mois de mai en général, puisque _je dépasse les 50% de chiffre d'affaires en plus_. Donc c'était un très bon mois de mai", souligne la gérante de la boutique de vêtements C COM LM. L'autre coprésidente de Castel Shopping est également très satisfaite de son chiffre d'affaires. "Par rapport à mai 2019, je suis au même chiffre alors qu'on a travaillé que quinze jours, donc c'est plutôt très satisfaisant", se réjouit Sophie Gachot, qui tient la boutique de prêt à porter la Fée Fifi.

Selon Sophie Gachot, le budget des clientes est plus élevé depuis la réouverture des commerces : les clientes regardent moins les tarifs. "Elles se disent : Bon, allez, je me fais plaisir, je prends deux pièces, trois pièces ou plus. Avant, c'était facilement une pièce. Là, je suis plutôt à trois pièces", détaille la commerçante.

Geneviève Léger est la gérante de la boutique Goupil-Caprais à Château-Gontier-sur-Mayenne. © Radio France - Maïwenn Bordron

Geneviève Léger, la gérante de la bijouterie Goupil-Caprais, l'a également remarqué. Les clients dépensent plus dans les bijoux. "Ils n'en achètent pas forcément plus, mais ils ont un budget un peu supérieur. Ils regardent un peu moins et se disent bon, ça me fait plaisir, je le prends", décrit la gérante de cette bijouterie castrogontérienne.

Report des soldes et jauge dans les magasins

À partir de ce mercredi 9 juin, la jauge maximale dans les magasins est élargie. Il faut désormais 4 mètres carrés précisément par client. Mais pour Geneviève Léger, ce n'est pas un frein à son activité. "Pour moi, ce n'est pas une gêne. La jauge permet de fluidifier le monde dans le magasin et je pense que les gens l'acceptent bien", souligne cette bijoutière. Les commerçants de Château-Gontier-sur-Mayenne savent que cette reprise économique sur les chapeaux de roue va se tasser dans les prochaines semaines. "Je pense qu'on pourrait bosser encore les 15 prochains jours. Et puis ça pourrait baisser après puisque les soldes sont à la fin du mois. En général, les clients attendent un petit peu", anticipe Sophie Gaschot, la co-présidente de Castel Shopping.

Cette année, les soldes d'été ont été décalés d'une semaine. Ils commencent le 30 juin et se termineront le 27 juillet.