La Nouvelle Eco : "Bleu Citron" producteur de spectacles optimiste, mais en péril !

Implantée à Toulouse, la société de production Bleu Citron, n'en finit plus de souffrir de la crise sanitaire, mais reste optimiste pour 2021, si toutefois les contraintes s'assouplissent

C'est sans doute aujourd'hui le secteur le plus impacté par la crise. Produire et organiser des spectacles, le cœur de métier de Bleu Citron, est un parcours du combattant dont le tracé évolue parfois d'heure en heure. Dans ces conditions il faut se contenter du minimum, à savoir, les spectacles "dits assis". Pas question d'un quelconque concert "debout", c'est totalement proscrit. Et pour les spectacles "assis" les conditions sanitaires se compliquent dès lors que la salle passe en zone rouge.

Bleu Citron est une entreprise privée avec une règle : la rentabilisation de ses productions. Mais quand on est empêché de produire, ou qu'on produit avec des contraintes, les pertes s'accumulent. Du coup, le chômage partiel ou les aides aux entreprises ne suffisent pas, d'autant que Bleu Citron ne peut recevoir de subventions publiques. En attendant, il faut donc s'accrocher aux 90% des concerts reportés au printemps prochain ou octobre 2021. Bleu Citron se veut optimiste, mais si reconfinement il y a, il sera impossible de faire face.

