La nouvelle éco : Bleu Jour l'unique fabricant d'ordinateur français est à Toulouse

Ne cherchez pas un écran, Bleu Jour fabrique l'enveloppe de l'unité centrale, la station de travail qui contient le processeur, la carte-mère et toute l'électronique qui eux, viennent d'Asie. Les parties structurelles (châssis) sont conçues et assemblées en France, à Toulouse et dans l'ESAT Saint-Exupéry de Colomiers. Le produit-phare de Bleu Jour c'est Kubb, ce petit cube sobre, élégant et design. Aujourd'hui, il y a dans le monde entre 50 et 60.000 ordinateurs Bleu Jour dans le monde.

On essaie de faire quelque chose de différent, des produits de taille réduite qu'on peut mettre sur le bureau, silencieux. Notre plus, ce sont les couleurs, les finitions, les matériaux.

Bleu Jour a été créé en 2002 à Toulouse, par quatre associés dont Jean-Christophe Agobert, 54 ans. Ce Parisien d'origine, installé dans la ville rose depuis 30 ans, a d'abord travaillé dans la distribution d'informatique dans des entreprises comme Blue River System et Bacata.

Aujourd'hui, l'entreprise a une dizaine de collaborateurs au siège, sur le boulevard Jules-Julien quartier Saint-Agne, et plusieurs partenaires au Japon, à Dubaï, en Belgique, en Allemagne ou encore en Europe de l'Est. Bleu Jour dévoilera fin janvier 2022 sa première carte-mère fabriquée en France.