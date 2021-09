La nouvelle éco : dans les Vosges, "In'Bô" s'est réinventé depuis le début de la crise sanitaire

Le fabricant de lunettes, skates et vélos en bois, In'bô , installé aux Voivres s'agrandit et a totalement revu son organisation depuis la crise sanitaire. On en parle avec Antoine Cochennec, l'un des co-gérants.

On prend des nouvelles d'une entreprise très spéciale dans la nouvelle éco ce lundi 13 septembre : le fabricant de lunettes, skate-boards et vélos en bois In'bô, basé aux Voivres dans les Vosges, commune d'environ 300 habitants. Une entreprise créée en en 2013 et qui est passé de 6 à 25 salariés aujourd'hui. Une société qui a beaucoup changé depuis la crise sanitaire.

D'abord le mode de production a bien changé puisque chaque salarié produit ses paires de lunettes de A à Z, à la manière d'un artisan, explique Antoine Cochennec, l'un des co-gérants :

"Quand a sonné l'heure du premier confinement, on en a profité pour former en interne à toutes les étapes de production. On est passé d'un système usine à un système artisanal."

Horaires flexibles

Autre évolution permise par ce système de travail en autonomie, la mise en place d'horaires de travail flexibles. S'il faut travailler 35 heures par semaine, chaque salarié peut arriver le matin entre 7 heures et 10 heures et partir le soir entre 15 heures et 18 heures. Un management considéré par Antoine Cochennec comme un véritable atout au moment de recruter :

"La réputation du management de l'entreprise a tellement fait parler dans la région qu'à chaque fois, on reçoit énormément de propositions. C'est une forme de nouvel avantage. Avant, le salaire était le maître-mot. Aujourd'hui, les gens sont plus à la recherche d'un état d'esprit et de la sensation que leur travail a de l'importance que d'un salaire."

Une entreprise qui continue de grandir avec une extension qui vient de sortir de terre. 500 m² supplémentaires pour travailler plus facilement pour les 25 salariés de l'entreprise.

