La nouvelle éco : Bocal en Boucle, les repas toulousains en bocaux pour les salariés en télétravail

La jeune société vient de s'installer au Marché d'Intérêt National de Toulouse. Elle propose des repas en bocaux, avec des produits frais, locaux et bio. En plus de distributeurs connectés dans les entreprises, elle s'adapte au confinement avec des livraisons pour les télétravailleurs.

Que vous soyez en télétravail ou au bureau, vous vous demandez peut-être ce que vous allez manger ce midi, alors que les restaurants sont fermés depuis des mois, avec la crise sanitaire.

Et le confinement n'arrange rien. Alors si vous en avez marre des sandwichs, ou de manger sur le pouce, voilà peut-être une solution : celle de Bocal en Boucle. La jeune société toulousaine, installée depuis quelques mois au MIN (Marché d'Intérêt National) de Toulouse, propose des repas en bocaux.

Il ne s'agit pas de conserves, mais bien de produits frais explique Gilmara Gabriel, la fondatrice de Bocal en boucle : "ce sont des repas frais, sains et équilibrés, conditionnés dans des bocaux consignés, pour éviter les déchets. Et tous nos produits sont bio !"

Et surtout, ils sont locaux, car en s'installant au MIN de Toulouse, la jeune pousse a tout a portée de main : "on a fait ce choix pour avoir la proximité avec les produits, et les échanges avec les producteurs. Et surtout, pour garantir la fraîcheur !"

Frigos connectés au bureau, ou livraison à la maison

Bocal en Boucle propose aux entreprises d'installer des frigos connectés, accessibles 24h/24, où les salariés peuvent venir se servir, quand ils sont au bureau. Mais la jeune société s'adapte aussi au confinement, avec une offre de livraison pour les télétravailleurs. "C'est une nouveauté" explique Gilmara Gil : "on fait des lots de quatre ou cinq repas pour la semaine. On peut commander le vendredi, pour être livré le lundi".

Et pour l'instant, la sauce a l'air de prendre. Bocal en Boucle vient de recruter une chef de cuisine et une commerciale, et envisage de recruter huit personnes d'ici la fin de l'année. Avec aussi un nouvel objectif pour 2022 : se développer dans le reste de la France.