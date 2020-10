La nouvelle éco : Boludo et ses empanadas font face au couvre-feu à Dijon

L'un des secteurs les plus touchés par la nouvelle mesure du couvre-feu, en vigueur depuis vendredi 23 octobre minuit à Dijon et en Côte-d'Or : la restauration. Tout le monde chez soi à 21 heures, il faut donc s'adapter ! Illustration avec Boludo, restaurant spécialisé dans les empanadas, ces savoureux chaussons fourrés originaires d'argentine. Le gérant Aurélien Brenans va développer davantage la vente en livraison, notamment grâce à camion qui fera des tournées entre 18h et 19h dans la Métropole.

La nouvelle éco : Boludo s'adapte au couvre-feu Copier