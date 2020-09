La nouvelle éco : bon démarrage de la concession moto ouverte par l'ancien champion du monde Vincent Philippe

Avant de mettre un terme -en décembre 2019- à sa formidable carrière de pilote d'endurance-moto, qui l'aura vu devenir le recordman des titres de champion du monde (10, entre 2005 et 2016)et du nombre de victoires sur le mythique Bol d'Or (9) au guidon de sa Suzuki du SERT, Vincent Philippe avait tout prévu pour sa reconversion.

De patron du paddock mondial de sa discipline, le Franc-Comtois de 42 ans allait devenir patron d'entreprise -avec son associé Raphaël Villechaise- en ouvrant une concession moto dans le Grand Besançon dès le printemps 2020. Mais le coronavirus en a décidé autrement. Momentanément, heureusement. Prévu initialement mi-avril, en plein confinement au final, le lancement de la concession Dafy Moto Besançon dans le Zone Commerciale de Chalezeule a malgré tout été maintenu en le repoussant au déconfinement. Et c'est finalement ce 16 mai que l'enseigne co-gérée par Vincent Philippe a pu ouvrir ses portes.

Un défi osé que cette création d'entreprise dans le flou de ce contexte économique et sanitaire, reconnaît Vincent Philippe. Mais un défi plutôt réussi : "nos quatre premiers mois d'activité se sont globalement bien déroulés, même si nous avons eu un petit coup de mou au niveau de la clientèle en cette période de rentrée".

Six emplois créés juste après le déconfinement

Pour relancer la cadence, une journée 'spéciale inauguration' a ainsi été organisée ce samedi 12 septembre : au programme, Urban Trial Show, café-concert et autres réductions sur tout le magasin.

"Les circonstances sanitaires du mois d’avril ne nous ont pas permis d’inaugurer notre projet, mais nous savions que ce n’était que partie remise", explique le patron de cette nouvelle concession moto à Besançon : _"_la plus grande surface de vente d’équipements et d’accessoires moto en Franche-Comté avec 600.000 euros de marchandises réparties sur 1000 m2". Et l'autre fierté de Vincent Philippe, c'est d'avoir réussi à créer des emplois dans une telle période aléatoire. "Nous somme 6 à travailler au quotidien chez Dafy Moto Besançon : 3 au magasin et 3 à l'atelier".

