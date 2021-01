La nouvelle éco : Bonnat a trouvé un couple pour reprendre la boucherie du village

Ils sont encore jeunes mais ils ont la motivation nécessaire pour reprendre la boucherie de Bonnat qui était fermée depuis quelques mois. Julien Delacou et Charlotte Blinet sont le nouveau couple de bouchers de la commune. Ils ont 25 et 22 ans et se voient patrons de leur propre établissement depuis longtemps, mais Julien Delacou avoue que le contexte de la pandémie de COVID-19 rajoute au stress de l'ouverture :

"C'est très stressant avec les masques et tout ça. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de développer les tournées dans les villages, pour pouvoir aller directement les gens chez eux. Chez nous, en campagne, c'est très utile."

Des tournées organisées le mercredi et le vendredi. Les bouchers seront également présents une fois par mois au marché de Mortroux, le dimanche.

La mairie de Bonnat a fait 20 000 euros de travaux dans les locaux avant de les louer au couple, ce qui a joué dans le choix dans leur décision de reprendre la boutique :

"On est jeunes, on avait pas les moyens d'acheter un fond de commerce et encore moins des murs. Et c'est une boucherie qui date et qui aurait besoin de beaucoup de frais pour remettre aux normes."

Si vous voulez bénéficier des tournées, il faut commander par téléphone sur le numéro fixe de la boucherie qui sera bientôt distribué dans les boites aux lettres des habitants.