La nouvelle éco : Book Prunelle, la bibliothèque numérique qui veut conquérir le monde depuis Gaillac

Plus de 150 livres originaux sont disponibles sur la plateforme Book Prunelle. Une bibliothèque à découvrir sur votre tablette, téléphone et ordinateur. Elle a été créée par une maman vivant à Gaillac qui cherchait plus de livres bienveillants pour ces enfants.

Book Prunelle est une bibliothèque numérique qui a été lancée en septembre dernier depuis Gaillac. Cette plateforme numérique, qui a demandé plus de deux ans de préparation, compte 150 livres originaux pour les 4 – 11 ans. Des livres "bienveillants" dit Blandine Carsalade qui est a la tête de cette maison d’édition en ligne. Elle privilégie donc des sujets sociétaux et culturels pour faire grandir les enfants. La plateforme propose aussi un temps d'écran de qualité avec des activités créatives et participatives. Les enfants deviennent autonomes avec la tablette grâce à un contenu culturel, ludique et participatif. Les livres écrits et illustrés par de nombreux auteurs, en français, en anglais et en espagnol avec :

Des héros traditionnels, des héros en situation de handicap ou non, de toutes cultures et tous horizons

Des contes classiques revisités pour les enfants d’aujourd’hui

De la narration audio avec des acteurs natifs de chaque langue

Des jeux et des activités en ligne ou à imprimer

Une centaine d'histoires originales disponibles en police dyslexique

Cette bibliothèque au bout des doigts est disponible partout, tout le temps, pour environ 9 euros par mois.

En ce moment, Book Prunelle propose une campagne de lever de fonds pour faire grandir la bibliothèque sur Ulule. Blandine Carsalade raconte comment elle travaille à développer Book Ulule depuis Gaillac. "Après deux ans de créations autour des livres. Maintenant il faut faire rentrer les livres dans les foyers, les écoles, les mairies, dans les bibliothèques. C’est le travail que nous sommes en train de lancer avec les cités éducatives, avec des associations humanitaires pour que tout le monde puisse avoir accès à la culture. Tout ça depuis Gaillac pour que Book Prunelle soit partout dans le monde parce que nous avons une visée internationale avec les trois langues que nous proposons." Et Blandine Carsalade a en tout cas beaucoup de courage et d’énergies. Elle sait que son principal concurrent c’est le Kindle d’Amazone.