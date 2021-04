La nouvelle éco : Bouge ta Boîte à Limoges un réseau d'entrepreneures 100 % féminin pour avancer ensemble

On les appelle "les bougeuses". A Limoges elles sont pour l'instant 14 à faire partie du réseau 100 % féminin "Bouge ta boîte" un réseau de femmes entrepreneures qui sont là pour partager leurs compétences, leurs contacts afin de développer leur chiffre d'affaires et leur leadership sur le territoire.

Elles représentent des secteurs d'activités très variés

Le réseau met aussi à leur disposition des formations, un site internet et un réseau social professionnel. A Limoges elles travaillent dans des secteurs d'activités très variés, ça va de la communication...à l'hôtellerie en passant par la chaudronnerie ou l'architecture d'intérieur. "Cela nous permet d'avoir un plus grand potentiel de clients et d'agrandir son business... au final chaque activité peut être diffusée par les contacts qu'on a tous au quotidien" explique Anne Sophie Dubreuil Boosteuse du cercle Bouge ta boîte à Limoges.

"Il y a un côté bienveillant dans ce cercle féminin"- Anne Sophie Dubreuil

Le fait que ce réseau soit 100 % féminin n'est pas une finalité en soit explique Anne Sophie Dubreuil mais elle reconnait qu'il y a une entraide qui se met en place. "Nous sommes toutes la même situation et on comprend aussi les problèmes que peuvent rencontrer les femmes comme par exemple un congé maternité... il y a un côté bienveillant dans ce cercle féminin" ajoute t-elle.

Une solidarité encore plus forte avec la crise sanitaire

Bouge ta boîte a aussi montré toute son utilité avec la crise sanitaire. "ça nous a permis d'être encore plus solidaires, il a fallu inventer de nouvelles façons de faire du business et on a pu grâce à ce cercle rassembler les énergies de toutr le monde" explique encore Anne Sophie Dubreuil