La nouvelle éco : "Bouge ta boîte" - deux nouveaux cercles de femmes entrepreneures sur le Bassin d'Arcachon

Bouge ta boîte c'est un réseau d'entrepreneurs au féminin qui tisse sa toile partout en France. Le premier club a été créé en 2016. On en compte aujourd'hui une centaine dans 65 villes de France (1.400 adhérentes) avec désormais une antenne à Arcachon et une autre à Andernos (34 inscrites pour l'instant sur le Bassin d'Arcachon).

Elles sont expert-comptable, coach, artisan, traiteur ou avocate ... leur point commun : chefs d'entreprise. Pourquoi ne pas rejoindre un club d'entrepreneurs classique ? Il en existe déjà un certain nombre en Gironde où se côtoient des patrons et des patronnes mais pour allez plus loin dans les affaires "on est mieux entre femmes" explique Valérie Moreau, animatrice du réseau "Bouge ta boîte" dans la région sud-ouest.

"On s'est aperçu qu'on ne prenait pas suffisamment la parole dans les cercles mixtes" explique Valérie Moreau alors que "nous sommes naturellement douées pour la solidarité". Ces femmes entrepreneures échangent des idées et des tuyaux pour rédiger un budget prévisionnel par exemple ou prospecter sur les réseaux sociaux. Elle se retrouvent physiquement tous les 15 jours.

Ces deux antennes de "Bouge ta boîte" sur le Bassin d'Arcachon ont été lancées en plein confinement alors justement que les chefs d'entreprise avaient besoin d'être épaulés explique Valérie Moreau.