La nouvelle éco : "Bouge ta boîte" veut booster l'entreprenariat féminin en Bourgogne

67% des entrepreneures gagnent moins de 1500 euros par mois et 70% réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 50.000 euros par an. Pour les aider à développer leur entreprise et à mieux s'organiser, "Bouge ta boîte" les conseille et les accompagne. Un cercle ouvre en Bourgogne du Sud au Creusot.

L'union fait la force, et en matière d'entreprise, les membres du réseau business féminin "Bouge ta boîte" l'ont bien compris. Son objectif est d'accompagner les entrepreneures sur leurs problématiques, les aider à développer leur entreprise et accroître leur chiffre d'affaires sur leur territoire. Ce réseau national compte un cercle en Côte-d'Or et en ouvre un en Saône-et-Loire. A l'initiative de ce nouveau cercle en Bourgogne du Sud, la "boosteuse" Géraldine Ducreux, agent général exclusif AXA.

Géraldine Ducreux, boosteuse du réseau "Bouge ta boîte" en Saône-et-Loire - Géraldine Ducreux

Géraline Ducreux, vous êtes une boosteuse, ça veut dire quoi?

Une boosteuse, c'est une femme qui bouge! J'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de créer un cercle "Bouge ta boîte", c'est à dire un cercle de réseau 100% féminin, un réseau physique de femmes qui sont toutes chefs d'entreprise, dynamiques et soucieuses de bouger les lignes de leur activité professionnelle. Et j'ai été élue boosteuse, c'est à dire, la personne qui, pendant six mois, va animer ce cercle de femmes pour évoluer dans le cadre de notre activité professionnelle, bien sûr, mais également évoluer en tant que femme.

Y a t il une taille d'entreprise minimum où on peut vous rejoindre même si on a juste créé une auto entreprise?

Il n'y a pas de taille minimum. Au contraire, beaucoup de nos membres sont des femmes qui sont seules à la tête de leur entreprise. Elles n'ont pas forcément de salariés.

Aujourd'hui, c'est toujours plus difficile d'être chef d'entreprise pour une femme que pour un homme?

Non, je ne pense pas. Mais je pense aussi qu'une femme a plusieurs vies. C'est à dire que, quand elle se lève, elle est maman et mère au foyer, attachée à toujours bien tenir son logement. Et puis ensuite, elle démarre sa journée de chef d'entreprise, c'est à dire qu'elle va à la rencontre de ses clients, de ses prospects. Elle va aussi s'occuper de toute la gestion administrative, comptable de sa structure et parfois elle peut se sentir un peu seule dans son activité. Et c'est vrai que de se retrouver entre femmes, ça nous permet d'échanger sans tabou.

Photo de groupe de Bouge ta boîte - Bouge ta boîte

Vous donnez quel genre de conseils?

L'objectif, c'est de travailler mieux. C'est donc surtout partager l'intelligence collective, c'est à dire qu'on a toutes en nous des forces mais on a aussi toutes en nous des points d'amélioration. Et l'objectif, c'est de mettre en équipe nos forces pour avancer ensemble et plus vite. Tout dépendra de l'attente des entrepreneures. Si effectivement, on a une membre qui rencontre une problématique en matière d'organisation, on va faire un brainstorming sur l'organisation. Si on a une autre membre qui a une problématique en matière administrative ou de conquête de nouveaux clients, on fera intervenir des spécialistes dans ces domaines.

Combien d'entrepreneures font partie de "Bouge ta boîte" en Côte-d'Or?

Pour ma part, je suis en Saône et Loire. J'ai créé le cercle. C'est le premier sans le 71. Il existe effectivement un cercle en Côte d'Or que je vais rencontrer très prochainement. Mais sur le 71, à ce jour, nous sommes dix qui ont adhéré à "Bouge ta boîte", 5 sont dans les starting blocs et l'objectif, c'est d'arriver à 25 femmes chefs d'entreprises intéressées.

Comment on peut vous rejoindre?

C'est très simple. Il suffit de s'inscrire sur le site internet de "Bouge ta boîte" ou alors de m'appeler au 06 46 87 24 85.

Des conseils précieux pour s'organiser et mieux gérer son entreprise - Bouge ta boîte

1 700 dirigeantes dans près de 100 villes, +5 000 000€ de chiffre d'affaires généré

En trois ans, 1.700 dirigeantes d'entreprises ont rejoint ce réseau et les mises en œuvre des 10 000 recommandations formulées ont permis de généré plus de cinq millions de chiffre d'affaires. Géraldine Ducreux a intégré le réseau il y a très peu de temps. Elle a commencé à s'y intéresser en septembre 2020. "Je venais de créer mon activité dans le contexte que nous connaissons tous. J'ai cherché à trouver une équipe, une équipe qui n'était pas dans la même activité que la mienne, de manière à pouvoir prendre de la hauteur sur ce que l'on fait au quotidien. Et j'ai trouvé cette équipe grâce à "Bouge ta boîte" explique l'agent d'assurance.

Une réunion d'entrepreneures avec Bouge ta boîte - Bouge ta boîte

Les difficultés rencontrées lorsqu'on se lance dans l'aventure de l'entreprise

Ce qui manque au début, c'est la cohésion d'équipe. Il faut avancer, mais aussi prendre de la hauteur pour ne pas s'éparpiller, pour aller atteindre un objectif bien précis et mettre les meilleurs moyens en œuvre pour l'atteindre. La force de "Bouge ta boîte", c'est le collectif. Il permet de s'organiser, et surtout de développer son réseau. "Parce que la force, aujourd'hui, pour un chef d'entreprise qui recherche de nouveaux clients, c'est le réseau." rappelle Géraldine Ducreux.

Les réunions se déroulent un vendredi sur deux de 12h30 à 14h