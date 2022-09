La nouvelle éco - "Bouger les lignes", pour inciter les chefs d'entreprises de Côte-d'Or à se réinventer

La société Atelier Panel basée à Longvic est un bon exemple de la nécessité pour les chefs d'entreprises à repenser leur organisation. A partir du 1er octobre, ce spécialiste de l'agencement mobilier va tester la semaine de quatre jours pour économiser l'énergie. Son personnel va, du coup, bénéficier chaque semaine d'un week-end de trois jours, un sérieux plus pour le moral des troupes et la vie en famille. Cet exemple illustre la nécessité pour beaucoup de chefs d'entreprise de faire bouger les lignes. Entretien avec David Butet, son patron et président du Medef 21.

David Butet, le président du Médef 21 © Radio France - Arnaud Racapé

Bouger les lignes, ça veut dire que nos entreprises ont aujourd'hui besoin de se réinventer ?

Oui et je pense plus que jamais. Quand nous avons imaginé le thème de cette année, c'était en octobre dernier, donc déjà presque un an. Et bouger les lignes, c'était déjà d'actualité. Aujourd'hui, ça l'est encore plus puisque toutes les lignes bougent à peu près partout. L'entreprise doit se réinventer à tous les niveaux.

Quel est le moral aujourd'hui des chefs d'entreprise en Côte d'Or, à l'heure on parle justement de réchauffement climatique, de pénurie de matières premières, de hausse du prix de l'énergie, de difficultés à recruter ou encore à garder ses salariés ? Ça s'accumule en ce moment !

Complètement! Le moral, il est très paradoxal parce que, quelque part, on n'a jamais eu autant de carnets de commandes remplis, ce qui est plutôt positif. Et puis, d'un autre côté, on a eu une incapacité, ou en tout cas de grandes difficultés à produire ou à délivrer les produits et les services correctement, et une incertitude sur énormément de choses. Que ce soit les matières premières, le coût de l'énergie, la capacité à conserver ou à recruter du personnel, c'est très compliqué. C'est aussi toute ce climat d'incertitude et d'inquiétude qui prime aujourd'hui auprès des chefs d'entreprise.

C'est aujourd'hui plus difficile d'aller de l'avant ?

Le chef d'entreprise, il a cette habitude de se réveiller tous les matins en se disant : "aujourd'hui est un autre jour" et il faut repartir. Donc, il a cette capacité à se réinventer tous les jours. C'est pour ça qu'il est chef d'entreprise. Maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir un cadre qui ne change pas trop vite ou de manière trop brutale pour qu'il puisse se projeter. Et en ce moment, c'est ça qui se passe, c'est que sur beaucoup de plans, ça change de manière brutale et c'est très compliqué d'anticiper et de se projeter sur quelque chose avec un cadre aussi mouvant.

Ce rendez vous à la Cité de la gastronomie, jeudi s'adresse à qui finalement ?

Il s'adresse à tous les chefs d'entreprise, qu'ils soient adhérents ou pas, à notre Mouvement des Entreprises de France. Mais c'est pour se retrouver, prendre de la hauteur et peut être, justement, réfléchir ensemble à comment travailler sur de nouveaux modèles d'une manière très globale. On a plusieurs axes qui sont abordés dans notre événement et c'est en prenant cette "pause" d'une journée pleine qu'on peut réfléchir sans doute à quelque chose de nouveau.

C'est juste pour réfléchir ou il doit en ressortir du concret ?

Il y a évidemment le fait de réfléchir tous ensemble. Ensuite, il y a le fait de partager ses expériences puisque quand on est tous ensemble, on se parle, on échange et on partage des expériences. Donc, ça donne des idées. Et puis il y aura du concret puisqu'on aura quelques éléments que l'on pourra mettre en scène et en place. comme des commissions au niveau du Mouvement des Entreprises de France de Côte d'Or sur les sujets dont on vient vous parler.

Les intervenants de cette journée pour "Bouger les lignes"

Les intervenants de cette journée viennent de tous les horizons. Il y a la cheffe Hélène Darroze, qui malgré ses six étoiles au Michelin peine à recruter. Le navigateur et skipper Marc Thiercelin est lui habitué à faire face seul aux éléments déchaînés lorsqu'il est en mer, mais il est aussi chef d'entreprise. L'économiste Christian Saint-Etienne a pour sa part une vision globale de l'économie et de son évolution. Fabrice Le Saché, Vice-Président national du MEDEF interviendra également au cours de cette journée, ainsi que David Butet.

L'exemple d'Atelier Panel à Longvic

David Butet, outre sa qualité de président du Medef 21, est aussi à la tête de l'entreprise Atelier Panel à Longvic. Les éléments qui se déchainent, il connaît puisqu'il était à la tête d'une entreprise spécialisée dans l'événementiel touchée de plein fouet par la crise sanitaire liée à la Covid. L'interdiction des foires et salons s'est traduite par un arrêt brutal de l'activité et donc de revenus. Il a su rebondir et, aujourd'hui, c'est une autre crise à laquelle il doit faire face. Celle de l'explosion des coûts de l'énergie. C'est pour cette raison qu'en accord avec ses salariés, Atelier Panel va tester à compter du mois d'octobre la semaine de quatre jours.

"L'augmentation du coût de l'énergie, j'en suis une des "victimes", par rapport à l'ensemble des machines que je fais tourner tous les jours. J'ai décidé pour économiser de l'énergie, avec mes collaborateurs, de passer à la semaine de quatre jours. Nous allons faire ça en test à partir du 1ᵉʳ octobre et jusqu'au 31 mars prochain. Donc l'ensemble des équipes vont travailler sur quatre jours et avoir le vendredi "off", ce qui permet d'avoir un week-end de trois jours. Cela va permettre d'économiser entre 10 et 15% d'énergie car c'est lorsque nous lançons les machines le matin ou lorsqu'on les arrête le soir qu'elles consomment le plus. En arrêtant une journée pleine, on va faire baisser la note. On verra à postériori, si notre estimation est juste." explique David Butet.