La Nouvelle Éco : Bourges accueille le French Fab Tour

Co-organisé par Bpifrance et l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), le French Fab Tour entend redorer l’image des métiers de l’industrie, en particulier auprès des plus jeunes. Il fait étape ce lundi 4 octobre à Bourges.

“On ne passe plus des heures à taper avec un marteau sur de la tôle : les métiers de l’industrie ont beaucoup évolué”, souligne Denis Jacques, secrétaire général de l‘UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie) Centre Val de Loire. Pourtant ces métiers conservent une image assez négative en particulier auprès des plus jeunes alors qu’ils offrent de nombreux débouchés.

C’est pour en donner une image plus proche de la réalité et plus attractive que le French Fab Tour a été créé par Bpifrance et l’UIMM. Après une première version sur le littoral en été, la manifestation est devenue nationale en 2019. Annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, elle revient avec une tournée qui va s’étaler sur deux mois et traverser douze régions. La 7e étape a lieu ce lundi 4 octobre de 9h à 17h à Bourges dans les locaux du pôle formation de l’UIMM rue Charles de Bange.

Des dispositifs interactifs

Le village du French Fab Tour propose des animations (simulateurs, visites d’usines en 3D, etc.) et des rencontres avec des professionnels pour promouvoir les technologies de l’industrie du futur et la capacité d’innovation des entreprises. Le public pourra aussi visiter les plateaux techniques du pôle formation de l’UIMM et ceux du CETIM (Centre technique des industries mécaniques) qui se trouvent dans les mêmes locaux.

Des salariés en reconversion

L’enjeu est de taille dans un secteur qui peine à recruter : “Nous avons besoin de plus en plus d’ouvriers qualifiés et d’un maintien et d’une évolution des compétences de nos salariés, explique Denis Jacques. L’industrie évolue chaque jour et il faut être en mesure de répondre à ces évolutions. On espère que cette manifestation va susciter des vocations.” Cinq cents collégiens sont attendus à Bourges.

Cette journée est l'occasion de se renseigner sur les métiers de l'industrie. - French Fab Tour

Mais la manifestation n’est pas réservée aux scolaires. Les adultes à la recherche d’un emploi y sont les bienvenus. “Avec la pandémie, on constate une recrudescence de personnes qui souhaitent se reconvertir”, note Denis Jacques. Vingt-quatre entreprises locales - majoritairement du Cher - seront représentées dans des secteurs d’activité très divers. Des job dating de 10 à 15 minutes seront possibles sans inscription préalable. Des postes sont à pourvoir. Conséquence de la crise, de nombreuses embauches ont été différées : le taux de recrutement est actuellement deux à trois supérieur à la normale.

Entrée libre et gratuite sur présentation du pass sanitaire. Tests antigéniques à l’entrée avec réponse en 15 mn.