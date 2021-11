La nouvelle éco - Bourgogne Chic pour découvrir la Côte-d'Or autrement

La Côte-d'Or ne se limite pas à Dijon et à Beaune. Jerémy Leleu, le fondateur de "Bourgogne Chic" l'a bien compris et multiplie les activités touristiques pour découvrir le département autrement avec des hébergements insolites et de luxe, bistrot, vente de produits locaux et même location de 2CV.

Connaissez-vous vraiment la Côte-d'Or? Pas sûr, tellement son patrimoine est vaste et varié. Pour découvrir toutes ses richesses ou simplement profiter d'un moment de détente, "Bourgogne Chic" multiplie ses offres. Hébergement, ballade, découverte, gastronomie, découverte des produits locaux, cette entreprise est sur tous les fronts. Entretien avec son fondateur et directeur général, Jérémy Leleu.

Jérémy Leleu, le fondateur de Bourgogne Chic devant une des 2CV proposées à la location pour découvrir la Côte-d'Or - Bourgogne Chic

Jérémy Leleu, fondateur et directeur général de "Bourgogne Chic" Copier

Jérémy Leleu, on peut dire que vous êtes un chef d'entreprise"S" , car "Bourgogne Chic", propose plein d'activités différentes. Lesquelles ?

"Bourgogne Chic", c'est une entité de la marque et de la maison mère "Le Domaine des Prés verts", fondé il y a dix ans. (On les a fêtés cette année). C'est un hôtel insolite de luxe qui propose sept chambres avec jacuzzi privatifs, un spa et également un service de location à la journée de Citroën 2CV sans chauffeur. Et puis, plus récemment, à Châteauneuf, l'un des plus beaux villages de France, on a ouvert un bistrot, avec un concept innovant et une boutique de produits régionaux.

Ambiance cosy au bistrot des prés verts à Chateauneuf - Bourgogne Chic

Vous parlez de Châteauneuf, un village qui a réalisé un beau parcours dans l'émission de Stéphane Bern, "Le village préféré des Français". Est-ce que ça a eu un impact sur votre activité?

Oui, cet été, beaucoup de clients nous ont parlé de ce passage télé. Ce sont toujours des retombées importantes. Puis, quelque part, ce village, c'est un terrain de jeu extraordinaire parce que la région propulse le château en permanence et il est désormais ouvert toute l'année. Donc, forcément, les visiteurs sont très présents et d'ailleurs, c'est le pari qu'on fait cette année puisqu'on va rester ouvert 7 jours sur 7.

Une 2CV de Bourgogne Chic devant la château de Chateauneuf - Bourgogne Chic

Avant cette émission, il y a eu aussi la crise sanitaire, les confinements et les restrictions. Comment vous avez vous traversé cette période?

On avait ouvert en septembre 2020 pendant un mois et demi, puis on a dû fermer six mois. On a finalement pu rouvrir en juin dernier. On a profité des six mois de fermeture pour peaufiner le concept. Ça nous a bien servi parce que aujourd'hui, on a un concept innovant et abouti.

Ça a changé également les habitudes des touristes ou leur profil?

Oui, les clients étrangers, y compris les Américains, n'étaient pas présents cette année. Mais je suis très fier de pouvoir justement faire redécouvrir la région à travers ces escapades en 2CV à des gens qui habitent à Dijon, à Beaune ou à Chalon. Il se trouve qu'on a effectivement une clientèle qui redécouvre son territoire et ça, c'est une très bonne nouvelle. On a trois véhicules et on en aura cinq l'année prochaine. On propose un itinéraire prévu, si on nous le demande, mais sinon, on peut aussi rouler où l'on veut. On associe ces escapades en 2CV à un certain nombre de prestataires, comme le château de Pommard, le Clos de Vougeot, la moutarderie Fallot, des visites de châteaux et un pique-nique gourmand constitué à la carte. Les gens ont parfois des voitures de luxe pour monter dans une 2CV. Cette voiture a un capital sympathie tellement énorme qu'ils rentrent avec le sourire.

Un pique-nique préparé par Bourgogne Chic pour une escapade en 2 CV - Bourgogne Chic

"Bourgogne Chic", ça représente aujourd'hui combien d'employés et quel chiffre d'affaires?

La création d'emplois, c'est une de mes plus grandes fiertés. Je suis parti de zéro, d'une friche non viabilisée et en dix ans, on a créé 18 emplois pour un chiffre d'affaires, dans une année normale, qui va approcher un million 400.000 euros.

On va justement parler de vos perspectives de développement ou vos projets. Il y en a déjà dans les cartons?

Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais il y en a une qu'on peut dévoiler. C'est la création de nouvelles chambres et d'une très belle réception ainsi qu'un espace de séminaires sur notre site principal, tout près d'Arnay-le-Duc

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Bourgogne Chic candidate au prix Régional de l'innovation touristique

Le domaine des Prés Verts, la maison mère de Bourgogne Chic a déjà été récompensée aux Trophées des entreprises pour le développement économique des territoires. Bourgogne Chic est aujourd'hui candidate au prix régional de l'innovation touristique. Une candidature sur laquelle Jérémy Leleu et son équipe a eu le temps de travailler. "Cela récompenserait vraiment les 10 ans d'efforts acharnés et l'application avec laquelle on travaille, justement pour développer l'attractivité régionale ainsi que le côté innovant qui nous va bien. Parce que franchement, on est vraiment dans l'hôtellerie et la restauration de demain. On est toujours en avance avec des innovations qu'on va chercher un peu partout en France et qu'on concentre chez nous, ce qui crée effectivement ce concept très innovant dans l'industrie touristique." précise le fondateur de Bourgogne Chic.

Le prix régional de l'innovation touristique pour quoi faire ? Copier

Une 2 cv de Bourgogne Chic au milieu des vignes - Bourgogne Chic