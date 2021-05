La nouvelle éco - Bourgogne : fortement pénalisés, les voyages en cars tentent de redémarrer

Dans la "Nouvelle éco" du 28 mai 2021, on s'intéresse à l'un des secteurs qui souffre le plus de la crise du Covid-19 : le tourisme. Mercredi 26 mai, une centaine d'autocaristes ont bloqué le quartier du ministère de l'économie, à Paris. Ils réclament davantage de soutien alors qu'ils sont quasiment à l'arrêt complet depuis plus de 6 mois.Le tour-opérateur "Voyages Girardot", 300 salariés, basé à Chalon-sur-Saône, et dont 30% de l'activité correspond à des voyages en cars, n'a pas manifesté, mais son directeur général Pascal Girardot, comprend cette colère. Il raconte que sa société a perdu 90% de son chiffre d'affaire depuis le début de la pandémie. Si les réservations reprennent de plus belle depuis le 19 mai, il attend avec impatience la réouverture totale des restaurants pour envisager un avenir plus serein.

Plus de difficultés pour trouver des chauffeurs ?

Face à l'arrêt de l'activité depuis des mois, il y a des craintes sur un manque de chauffeurs. "Dans ce secteur, sans aucun doute, il y aura un petit peu moins de main-d'oeuvre, mais plus largement dans le secteur du tourisme, annonce Pascal Girardot. Dans l’hôtellerie, la restauration, ces secteurs qui ont une activité saisonnière et temporaire, une certaine main-d'oeuvre s'est reconvertie ou a envisagé d’autres métiers. On verra au moment de la reprise combien de personnes seront au rendez-vous".