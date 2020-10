La nouvelle éco : braderie à la Ressourcerie du Pont au Vigan

A l'occasion de la semaine nationale des ressourceries, "La Nouvelle éco" sur France Bleu Gard Lozère met à la une la "Ressourcerie du Pont" au Vigan. Elle est déjà dans sa 5e année d’existence, et a permis de créer 6 emplois pérennes. Au total, une vingtaine de bénévoles sont également engagés dans le projet. Car la ressourcerie, c'est bien plus qu'une entreprise classique, c'est aussi une philosophie, un état d'esprit : "ça s'inscrit pleinement dans une économie circulaire, où l'idée c'est de réutiliser et réemployer nos objets, plutôt que de les jeter", explique Elise Gruntz, l'administratrice de la Ressourcerie.

Au Vigan, la ressourcerie a fermé 3 mois pendant le confinement. "Depuis qu'on a réouvert, les habitués sont revenus petit à petit. Ce qui intéressant, c'est qu'on a autant des personnes qui ont un engagement citoyen en venant déposer des objets que des personnes qui ont un engagement en venant les acheter sur place".

"Il y a de plus en plus de personnes qui se demandent comment agir au quotidien, et notamment sur leur mode de consommation. La ressourcerie permet de rachetr des objets pas neufs, de voir d'abord ce qui peut être trouvé en réutilisation. et ça crée des emplois locaux' Elise Gruntz, l'administratrice de la Ressourcerie

La Ressourcerie du Pont au Vigan (Gard) - Ressourcerie du Pont

La Ressourcerie organise une braderie cette semaine. "L'idée c'est de sortir des objets qu'on ne présente pas d'habitude en boutique. De la brocante, des jouets, des livres." La Braderie est ouverte ce mercredi après-midi, demain jeudi toute la journée, et samedi toute la journée.

3 jours de braderie cette semaine, à la Ressourcerie du Pont au Vigan (Gard) - Ressourcerie du Pont

Vendredi, grâce à un partenariat avec le cinéma du Vigan, "le Palace", la ressourcerie du Pont projette un film documentaire en avant-première, "Douce France". L'histoire se déroule en région parisienne. C'est celle de lycéens qui sont confrontés à un projet de parc de loisirs, parc qui obligerait à bétonner les terres agricoles près de chez eux. Et ils vont aussi justement dans une ressourcerie.