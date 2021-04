La nouvelle éco : Breizelec, leader mondial de la réparation électronique de matériel agricole

Rachetée en 2000 par Philippe Gastoud et sa femme, l'entreprise Breizelec, basée à Châteaulin, est en plein croissance. Leader mondial de la réparation électronique de matériel agricole, la société compte 130 salariés dans le Finistère, et une dizaine au Canada. L'entreprise a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros.

Réparer plutôt que de mettre à la casse

Au départ, l'entreprise était spécialisée dans la réparation des pièces électroniques pour les salles de traite, et puis, il y a une dizaine d'années, Breizelec a diversifié son activité pour s'étendre à tout le matériel agricole. L'entreprise travaille avec les concessionnaires, ces garages qui réparent le matériel des agriculteurs : tracteurs, moissonneuses, pulvérisateurs, etc. "Plutôt que de remplacer par une pièce électronique neuve sur un matériel qui a 10, 20 ou 30 ans, explique son PDG Philippe Gastoud, on propose une réparation ou un échange standard, avec un niveau de garantie équivalent à une pièce neuve et un niveau de prix très inférieur à celui de la pièce neuve. Au final, _l'agriculteur est gagnant et l'environnement aussi_." Une pièce électronique représente 25 kilos de CO2 pour la fabriquer. "Si on répare cette pièce, on économise donc 25 kilos de CO2", explique Philippe Gastoud.

Philippe Gastoud, le fondateur et PDG de Breizelec © Radio France - Typhaine Morin

Et l'entreprise est aussi présente en Europe. Et une entité va bientôt voir le jour en Australie et en Nouvelle-Zélande, "pour couvrir tout le marché océanique", précise le PDG. Et avec cette croissance continue, l'entreprise recrute "au quotidien". En ce moment, "on cherche par exemple à recruter des _assistants commerciaux trilingues français-anglais et espagnol_, avec ou sans expérience. On cherche aussi à recruter des techniciens en électronique, avec ou sans expérience, des câbleurs ou des câbleuses."

Recrutements et formation

Breizelec recrute du personnel sans expérience ni formation, et s'attache à former les nouvelles recrues. "Si vous avez des mains de couturier ou de couturière et que vous avez envie de vous investir dans le domaine de l'électronique, illustre Philippe Gastoud, _on a besoin de ces qualités_, et on va former la personne à nos métiers. On va lui apprendre à souder un composant. Si vous souhaitez devenir technicien en électronique et que vous voulez vous orienter vers l'alternance", c'est aussi possible. Actuellement, l'entreprise finistérienne forme sept apprentis.