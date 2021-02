La nouvelle éco : une lessive à la cendre fabriquée par des Bretons

C'est l'histoire d'un Breton et d'un Nantais. A l'été 2019, Alexandre Pinier habitant de Livré sur Changeon (Ille-et-Vilaine) et Régis Béthuel de Rezé (Loire-Atlantique) quittent leur emploi de cadre pour lancer leur marque de lessive à la cendre, baptisée Haltô. Après plusieurs mois d'expérimentation, en octobre 2020 ils commercialisent leur produit.

Malgré les interrogations de leur entourage, les deux amis croient en leur projet. "Nous voulions transformer un déchet et apporter une alternative locale à toutes les lessives traditionnelles", explique Alexandre Pinier.

Une lessive transparente, lavante et sans odeur

Alexandre et Régis parient sur un "produit simple". La lessive n'est pas grise, elle ne contient pas de produit chimique et elle n'a pas d'odeur, "c'est un parti pris, on aurait pu ajouter des huiles essentielles". Le Breton l'assure, elle lave : "c'est un détergeant. Après elle n'enlève pas les tâches tenaces comme l'herbe ou la terre, mais comme les lessives classiques après tout".

Pour fabriquer sa lessive locale et écologique, Alexandre s'approvisionne en cendre à la piscine Aquatis de Fougères, à une vingtaine de kilomètres de son domicile. La structure brûle du bois pour chauffer ses bassins. De retour chez lui, il prépare le produit dans une dépendance accolée à sa maison. "Je tamise la cendre, puis la mélange à de l'eau. Je laisse le tout macérer quelques jours, le temps que la cendre tombe au fond. Je récupère la lessive en surface que je filtre avec des draps en lin."

Une lessive transparente, sans odeur et qui lave comme toutes les autres lessives conventionnelles. © Radio France - Lucie Amadieu

Une fois la lessive prête, il la stocke dans des bidons de plusieurs litres. Il la distribue ensuite dans une vingtaine de magasins zéro déchet indépendants d'Ille-et-Vilaine. La bouteille d'un litre est vendue aux alentours de cinq euros selon les enseignes. Elle permet de réaliser 20 lessives.

Pour être rentables, les deux amis doivent produire 300 litres de lessive à la cendre par mois. C'est pour l'heure, la quantité qu'ils font chaque semaine. Ils doivent vite atteindre cet objectif car ils ne percevront plus les allocations chômage à partir de juin, leur béquille pour vivre et entreprendre.