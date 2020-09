La nouvelle éco : Bridor mise sur 400 salariés à Louverné d'ici un an

Le fabricant de pain et viennoiseries industrielles termine la construction de la 7eme ligne de production sur son site mayennais. Elle sera opérationnelle fin 2021 avec 400 salariés. Le site ne pourra ensuite plus s'agrandir.

Depuis décembre 2013 et l'ouverture de l'usine de Louverné, Bridor n'a jamais cessé de s'agrandir : "nous sommes passés d'une quinzaine de salariés à 300 aujourd'hui" se félicite le directeur du site mayennais, Laurent Martin. Et ce n'est pas fini, une septième - et dernière - ligne de production va ouvrir l'an prochain pour fabriquer de nouveaux pains et porter le nombre de salariés à 400. "Les travaux ont débuté, la dalle va être coulée prochainement et l'installation du matériel. Quand on fonctionnera en 3x8, il faut compter une quinzaine de personnes par équipe."

Fabrication de croissants à Louverné © Radio France - Maxime Fayolle

Bridor recherche des collaborateurs pour les chaînes de production, le contrôle qualité et la maintenance. Mais ce n'est pas toujours simple de recruter en Mayenne : "le bassin d'embauche est saturé car le taux de chômage est très bas avant la crise de la covid, détaille Laurent Martin. Aujourd'hui, on reçoit des candidatures de personnes qui travaillaient dans le domaine automobile qui a été très touché par la covid. Nous les accueillons en fonction de nos disponibilités et nous allons les former."

La covid n'a pas mis en péril les investissements

Après cet ultime agrandissement, il ne sera plus possible d'agrandir le site de Louverné. Une troisième usine va donc s'ouvrir à Liffré en Ille et Vilaine avec 500 salariés sur 10 ans. "La covid aurait pu retarder nos investissements, avoue le directeur industriel de Bridor Benoît Logeais. Mais notre patron, Louis Le Duff nous a dit que c'était dans la tempête qu'on voyait les grands marins. Son mot d'ordre a été de croire en nous, en nos hommes. On va peut-être revoir certains cadencements de dates mais pas les investissements." Cette nouvelle usine doit ouvrir à la fin du premier semestre 2023.