La nouvelle éco : Bridor va ouvrir une troisième usine à Liffré en 2023

Après le siège de Servon-sur-Vilaine et l'usine mayennaise de Louverné, le fabricant de pain et viennoiseries industrielles Bridor va ouvrir une troisième usine à Liffré (Ille-et-Vilaine). Ouverture prévue en 2023.

Bridor n'a pas terminé sa croissance. Le fabricant de pain et viennoiseries industrielles va créer de nouveaux emplois sur ses sites de Servon sur Vilaine et Louverné (Mayenne) avec de nouvelles chaînes de production l'an prochain. Mieux, une nouvelle usine va voir le jour à Liffré, à quelques kilomètres au nord de Rennes. Entretien avec le directeur industriel de Bridor, Benoît Logeais.

Comment se porte Bridor aujourd'hui ?

On est 1 250 salariés en France, le double dans le monde. Le site de Louverné en Mayenne a ouvert ses portes il y a sept ans, il est passé d'une poignée de salariés à 300 aujourd'hui et on espère le monter à 400 assez vite avec la création d'une ligne de production de pain supplémentaire. Le site de Servon sur Vilaine s'est développé en parallèle. Aujourd'hui, on compte 850-900 salariés et une nouvelle ligne de viennoiserie haut de gamme sera créée. Elle va demander la création de 80 salariés.

La crise de la covid-19 a-t-elle remis en cause les investissements ?

Ca aurait pu ! Mais on a la chance d'avoir un président, Louis le Duff, qui estime que c'est dans la tempête qu'on voit les grands marins ! Son mot d'ordre a été de continuer à croire en nous, en nos hommes. On va peut-être revoir certaines cadences de dates mais pas le niveau d'investissement. La 11eme ligne de Servon verra le jour et le projet de troisième usine à Liffré n'est pas du tout remis en cause. On est à la phase de concertation avec les habitants du territoire. On doit tenir compte de trois critères principaux : le côté environnemental, la qualité des produits et du service client, enfin l'emploi et la formation. C'est un projet à 500 salariés sur les 8-10 prochaines années.

A quelle échéance peut-on espérer l'ouverture de cette usine ?

Il faut passer certaines étapes administratives, de concertation mais on table sur un démarrage à la fin du premier semestre 2023 si tout se passe bien. On a un plan de route fixé, on se le tient. C'est important aussi pour nos salariés, car c'est un moyen pour certains d'entre eux de gravir les échelons dans l'entreprise.