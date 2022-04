La nouvelle éco : Brûlé, le nouveau coffee shop toulousain qui surfe sur la vague vegan

Avis aux gourmands ! Un nouveau lieu vient d'ouvrir dans le centre de Toulouse. Depuis le 2 mars, Brûlé, c'est le nom de ce coffee shop, est ouvert au 12 rue Alexandre Fourtanier, à côté de la place Saint-Georges, ou il y avait avant une boulangerie. Avec une particularité. C'est un coffee shop 100% vegan ouvert par deux amies originaires de la région, Edith Lafargue qui a décidé de quitter le monde de la pub et Anaëlle Laugénie, pâtissière de formation. Présentation.

Edith Lafargue, "Brûlé" n'est pas le premier coffee shop ni la première épicerie vegan à Toulouse. Parce que vous avez aussi une petite épicerie. Il y a une demande de plus en plus forte?

Oui. En fait, on avait ce projet en tête depuis quelques années déjà avec mon associée Anaëlle. Même si au départ le projet est parti d'une blague. On était à Paris toutes les deux et on avait envie de revenir à Toulouse parce qu'on est tous les deux originaires de la région. Et on pense clairement qu'il y a une demande de plus en plus forte à Toulouse, mais pas que. Les gens ont de plus en plus envie de consommer du végétal, de consommer éthique. Et donc on s'est dit qu'il y avait un petit créneau à jouer là-dessus. Avec des pâtisseries chouettes, des brunchs le week-end, ça nous ressemblait. Donc on s'est lancé.

Le vegan, on en parle beaucoup. Mais il y a végétarien et vegan. Peut-être qu'on peut réexpliquer en quelques mots la différence?

Végétarien, ce sont les gens qui ne consomment pas d'animaux. Donc pas de viande, pas de poisson. Et vegan, ce sont des gens qui ne consomment toujours pas d'animaux, mais qui ne consomment pas non plus les produits issus des animaux. Donc, pas de lait, pas d'œuf et pas de miel.

Vous avez parlé des pâtisseries? Il n'y a pas que ça. C'est un coffee shop. Il y a les boissons. Et on peut aussi venir manger le midi?

Tout à fait. On a une offre salée, une petite restauration du midi. Donc des plats qu'on essaie de changer régulièrement. Et le week-end, on propose des brunchs. Voilà pour les plus gourmands. Et toute la semaine, on a du bon café. D'ailleurs, on travaille avec un torréfacteur toulousain qui s'appelle Hayuco.

Ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand des gens viennent, dégustent quelque chose et nous disent : "C'était super bon! Ah c'est vegan? On ne savait pas. C'est pas grave. On reviendra".

Il y a une communauté vegan de plus en plus importante à Toulouse et dans la région?

Oui, oui, oui. Après je ne suis pas sûre que notre cœur de cible ce soit les vegans. Les gens viennent et reviennent. Et ça, c'est vraiment trop cool. Mais, en fait, nous ce qu'on a envie de prouver avec Anaëlle, c'est que l'alimentation végétale peut être gourmande. Et donc, on a juste envie de convaincre un peu tout le monde. Ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand des gens viennent au café, dégustent quelque chose et nous disent : "C'était super bon! Ah c'est vegan? On ne savait pas. C'est pas grave. On reviendra".

Un exemple? Faites-nous saliver.

Pour ne parler que pâtisseries, on a un brownie chocolat, cacahuètes, riz soufflé au chocolat. Et là, on vient de lancer un nouveau cheesecake cookie and cream avec des Oreo et plein de choses gourmandes. Voilà.

Brûlé, le coffee shop vegan est ouvert du mercredi au samedi à partir de 9h et le dimanche à partir de 10h au 12 rue Alexandre Fourtanier à Toulouse, près de la place Saint-Georges.