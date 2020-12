La nouvelle éco : Budget Participatif 64, un sentier nautique sur le gave de Pau

Le Pau Canoë-Kayak Club Universitaire veut sensibiliser à l'écosystème du gave de Pau et faire découvrir sa faune et sa flore

Le département des Pyrénées-Atlantiques a lancé un appel à projet ouvert à toute personne ayant des idées en lien avec les solidarités, l’éducation, les déplacements, l’environnement, le développement territorial, la culture ou le sport. 1,5 million d’euros seront consacrés à la réalisation des idées ayant reçu le plus de vote par les habitants du 64 âgés de 11 ans et plus, mais également des personnes travaillant ou étudiant dans le département .

Parmi les projets proposés, le Pau Canoë-Kayak Club Universitaire veut créer un sentier nautique afin de sensibiliser à l'écosystème du gave de Pau et faire découvrir sa faune et sa flore, notamment avec la mise en avant du desman des Pyrénées, de la cistude d’Europe, et du saumon atlantique, des espèces protégées et menacées.Pour découvrir tous les projets du budget participatif 64 et voter, rendez-vous sur budgetparticipatif64.fr

