La nouvelle éco - Bureau Vallée à fond sur la rentrée scolaire en Côte-d'Or

C'est reparti pour une année scolaire et si le gros des fournitures est déjà dans les cartables, certaines viennent se rajouter dès les premiers jours de classes. Les fournitures, c'est justement la spécialité de l'enseigne Bureau Vallée. Son chiffre d'affaires annuel avoisine le million d'euros et reste stable. Elle accueille le public dans deux magasins dans la métropole dijonnaise. Entretien avec Marie-Eve Arias, la responsable du site de Chenôve - Dijon Sud présent depuis quinze ans.

Qui vient acheter des fournitures chez vous ?

Aussi bien des particuliers que des professionnels. On est ouvert à tous les publics. En ce moment, on a beaucoup plus de particuliers, surtout que les professionnels prennent des vacances aussi. On a une partie papeterie "légère", qui englobe tout ce qui est matériel scolaire, comme les stylos, les feuilles, les cahiers. On a aussi une partie papeterie "lourde" qui correspond aux fournitures pour les professionnels comme les bobines de TPE, les factures, l'emballage, l'hygiène etc... On a également une partie informatique avec des ordinateurs, des cartouches d'encre, des imprimantes et on propose enfin une partie mobilier avec tout ce qui peut équiper un bureau.

Avez-vous noté un changement de comportement dans la manière d'acheter ? Vos clients font ils plus attention aujourd'hui ?

Oui, les gens font plus attention d'un point de vue financier, mais ça a beaucoup changé aussi au point de vue écologique. Les gens vont faire plus attention à la provenance du produit. A Bureau Vallée, on a d'ailleurs choisi de préciser sur nos étiquettes de prix, les classes A, B, C, D et E. Elles sont renseignées pour justement pouvoir indiquer l'impact écologique qu'ont les produits. Les gens sont très sensibles à ça aussi en ce moment.

C'est à dire qu'on choisit ses achats en fonction de l'empreinte carbone des produits ?

C'est exactement et de plus en plus !

On entend parler d'une augmentation du prix du papier. Est ce que c'est déjà le cas ou ça va arriver très vite ?

C'est déjà le cas sur certaines références typiquement comme la ramette de papier pour l'imprimante standard. En revanche, les cahiers cette année n'ont pas encore été impactés pour la rentrée des classes, parce qu'en fait, ce sont des commandes qu'on fait un an à l'avance, donc on avait acheté avant l'augmentation du prix du papier. Pour cette rentrée des classes, les gens sont encore tranquilles, mais il faut se méfier pour les prochaines.

Il faut s'attendre à une grosse inflation sur le prix du papier ?

Malheureusement, je pense que oui. Après, je ne suis pas à la production, je ne pourrai pas en dire beaucoup plus. Mais le réseau Bureau Vallée représente maintenant 300 magasins en France, donc on a un certain poids au niveau des fournisseurs, ce qui nous permet d'avoir des produits à des prix très intéressants et surtout de marque. Et en plus de ça, on met en place beaucoup de promotions qui vont permettre justement de faire des courses à des prix totalement corrects. En ce moment, on a par exemple des promotions sur certains produits qui sont en fait à prix coûtant, cela peut permettre aux familles de faire des paniers de rentrée scolaire sans se ruiner.

Sur le marché de la rentrée scolaire, il y a beaucoup de concurrence, notamment la grande distribution. Le fait d'être spécialisé vous permet de tirer notre épingle du jeu ?

On a des responsables d'achats, des services et des gens qui surveillent les marchés à la centrale et qui s'alignent sur les prix si nécessaire pour toujours proposer au meilleur prix.

Les défaillances d'entreprises et leurs conséquences

Selon une étude de l'association patronale GSC et du cabinet Altares, les défaillances d'entreprises, dépôts de bilan et liquidations judiciaires sont en très forte augmentation sur le premier semestre de 2022. 18 500 chefs d'entreprises français ont mis la clé sous la porte. Ce nouveau voyant inquiétant pour l'économie a t'il un impact sur les ventes de Bureau Vallée à Chenôve ? Pas forcément explique sa responsable, Marie-Eve Arias.

"On n'a pas vraiment d'impayés à déclarer parce qu'on est un magasin, ce qui signifie que la plupart de nos clients payent directement en caisse, donc il n'y a pas de souci. Après, pour certains clients, forcément, on a des comptes professionnels mais ce sont des personnes qui sont clients chez nous depuis quasiment aussi longtemps qu'on est sur Dijon, autrement dit presque quinze ans. Il n'y a pas réellement de profil type d'entreprises. On avait effectivement plutôt de petits professionnels, comme des autoentrepreneurs, des artisans. Il se trouve que là, avec l'envolée des prix justement, il y a de plus en plus de gens qui se sont mis à regarder les prix et on a récupéré de très grosses entreprises parce qu'on est très bien positionné." se réjouit Marie-Eve Arias.

