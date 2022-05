La nouvelle éco : Business Expo, le rendez-vous des professionnels ce jeudi à Amiens

C'est le retour du rendez-vous des professionnels à Amiens. La septième édition de Business Expo, à Mégacité c'est ce jeudi 5 mai. Toute la journée, au parc des expositions de la métropole, près de 300 exposants seront présents et plus de 2.000 visiteurs professionnels sont attendus. Le point sur cet événement avec Pierre Damette, dirigeant d'Infinity, organisateur de l'événement Business Expo à Amiens.

Pierre Damette, dirigeant d'Infinity, organisateur de l'événement Business Expo à Amiens. © Radio France - Cécile Da Costa

Business Expo, c'est quoi ?

C'est un événement professionnel qui permet de rassembler les décideurs du territoire, qu'ils soient issus de la sphère privée ou publique. Cet événement se divise en plusieurs temps forts : un hall commercial avec des exposants issus de tous types de métiers, c'est un salon généraliste, une partie "sourcing" où on fait venir des acheteurs, des collectivités, de groupes ou de promoteurs. Le dernier temps fort c'est le déjeuner- conférence où 350 invités vont pouvoir échanger pendant un moment commercial et assister à une conférence de Michel Saran, chef doublement étoilé.

Qu'est-ce que viennent chercher les entreprises ?

La première volonté c'est de créer du lien, des connexions, de consolider et développer leur relationnel. Au-delà de ça, le but est aussi de présenter des actualités : des nouveaux produits, de nouveaux services... Et puis aussi le but est de venir trouver des idées, de la créativité en passant un bon moment.

Ces exposants viennent d'où ?

Principalement de la métropole d'Amiens. On a aussi des professionnels qui viennent de l'Oise, du Nord-Pas-de-Calais... Mais 90% d'entre eux viennent d'Amiens ou d'un rayon de 30 minutes autour de la métropole. Ils viennent vraiment de tous type de métiers : on a beaucoup de services, pas mal de de bâtiment, un peu d'associatif aussi et quelques collectivités.

Modalités pratiques

Business Expo c'est ce jeudi 5 mai à Mégacité à Amiens de 9 heures à 17 heures. L'événement est réservé aux professionnels. Entrée gratuite.